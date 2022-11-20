Öncüpınar'a roketatarlı saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı



İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu; 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Erdoğan



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