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Öncüpınar'a roketatarlı saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Öncüpınar'a roketatarlı saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı
Öncüpınar'a roketatarlı saldırı: 8 güvenlik personeli yaralandı

Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine Tel Rıfat bölgesinden PKK/PYD terör örgütü tarafından düzenlenen roketatarlı saldırıda 1’i komiser, 6’sı polis memuru 8 güvenlik görevlisi yaralandı.


İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Bugün Kilis Öncüpınar Sınır Kapısında konuşlu Polis Özel Harekat yerleşkesine PKK/PYD terör örgütünce Tel Rıfat bölgesinden Çok Namlulu Roketatar (ÇNRA) saldırısı düzenlenmiş, saldırı sonucu; 1'i komiser, 6'sı polis memuru olmak üzere 8 güvenlik personeli yaralanmıştır. Yaralı personellerimize Allah'tan acil şifalar diliyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Musa Erdoğan
 

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