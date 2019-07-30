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Önder Bülbüloğlu: 'Adaletsiz ve tek taraflı bir karar verildi'

Önder Bülbüloğlu: 'Adaletsiz ve tek taraflı bir karar verildi'
Önder Bülbüloğlu: 'Adaletsiz ve tek taraflı bir karar verildi'

Trabzosnpor'un UEFA ve FIFA ilişkilerinden sorumlu yöneticisi Önder Bülbüloğlu, CAS'ın kararı sonrası, "Daha 3 ay önce 'Temiz Futbol' adına bizi örnek gösterdiler. Tamamen adaletsiz, tek taraflı verilmiş ve gerçekleri yansıtmayan bir karar. Adaletsiz yerlerle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" açıklamasını yaptı.

Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'nin (CAS), Trabzonspor'un 2010-2011 sezonu şampiyonluğu hakkında yaptığı itirazını reddetmesi sonrası bordo-mavili kulübün UEFA, FIFA ve Dış İlişkiler Hukuktan Sorumlu Yöneticisi Önder Bülbüloğlu, İhlas Haber Ajansı'na kararı değerlendirdi. CAS'ın kararını kınadıklarını belirten Bülbüloğlu, "CAS bir karar merci değil. FIFA Disiplin Komitesi'nin kararını ele almasını sağlayan kararı alacaktı CAS. Davalara bizzat ben de katıldım. Çok olumlu duruşmalar yaptık. Savunmamız çok düzgündü. 3 ay önce CAS, 'Temiz Futbol' örneği olarak kulübümüz Trabzonspor'u göstermişti. 7-8 yıllık hukuk mücadelemizi sonuna kadar övmüş ve şampiyonun biz olduğunu yazmıştı komite. Şimdi karara bakıyoruz, tamamen adaletsiz ve tek taraflı verilmiş bir karar. Gerçekleri yansıtmayan bir karar. Bu kararı kınıyorum" dedi.

"Davamızdan vazgeçmeyeceğiz"
Bu karar sonrası davalarından asla vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Bülbüoğlu, "Birkaç yolumuz var bu konuda. Henüz karar çok taze. Başkanımız, yönetim kurulumuz ve avukatlarımızla bir araya geleceğiz ve izleyeceğimiz yolu belirleyeceğiz. 2010-2011'in şampiyonu biziz. Bu hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Adaletsiz yerlerle mücadelemizi sonuna kadar vereceğiz" ifadelerini kullandı.  

Güven Mert Ercan

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