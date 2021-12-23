Önder Karaveli: “Bugün maçı kazandık ama oyunu kaybettik”

Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe'yi konuk eden Beşiktaş, maçın başında geriye düşmesine karşın mücadeleden Larin ve Ghezzal'ın golleriyle 2-1 galip ayrıldı. Teknik Sorumlu Önder Karaveli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

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Mücadeleyi değerlendirerek sözlerine başlayan Önder Karaveli, “Bu maçın değerlendirmesine rakibi tebrik ederek başlamak istiyorum. İyi ve etkili oynadılar. Çok sert ve agresif bir ön alan baskısı yaptılar. Bölüm bölüm dinlendiler ama oyunun genelinde doğru ve iyi bir baskı yaptılar. Başlangıçtaki baskı bize hata yaptırdı. Toparlayamadık ve oyuna gol yiyerek başladık. Benimle beraber çıkılan 3 maçtır oyunlara gol yiyerek başlıyoruz. Çok dikkat edip hazırlandığımız bir konu ama bana böyle nasip oluyor. Bu da işi zorlaştırıyor. Fakat vazgeçmeyen bir Beşiktaş var. Bu da sevindirici. Rakibin baskısı devam edince topu öne geçirme konusunda sorun yaşadık. Stoperler ve beklerle topu öne geçireceğimizi düşünüyorduk. İstediğimiz alan koşuları olmayınca oyun kurmakta zorlandık. Rakibin direkt attığı toplarda ve bizim attığımız boş toplarda Pjanic biraz merkezde boş kaldı. Devrenin sonuna doğru bir formasyon değişikliği yaparak Josef'i buraya yaklaştırdık. Maçın ikinci yarısında bunu biraz daha net hale getirmeye çalıştık. Hedeflediğimiz şeylerden birisi, rakibin ön alan baskısı sırasında ön alandaki boşluğa özellikle Oğuzhan'ı sokup, rakibin 3'e 3'ünü 4'e 3 hale getirmeye çalıştık. Ama bunu hemen hemen hiç yapamadık. Fakat Oğuzhan'ın ilk goldeki pasını da atlamak istemiyorum, harikaydı. İkinci yarıda oyunun bize geçtiğini düşünüyorum. Orta sahadaki değişiklik durumu iyi hale getirdi diye düşünüyorum. Boş toplara sahip olup, doğru oyuncuya geçirdiğimizde daha etkin olduk. Bir gol daha bulduk Ghezzal'la. Onun imza gollerinden birisiydi. Josef'in buradaki koşusu çok önemliydi. Harika bir gol oldu. Golden sonra yine oyunun akışı ve üstünlüğü bizde gibiydi. Rakibin de zorlaması hiç bitmedi, tükenmedi. İyi bir fiziksel durumdalar. Oynadıkları oyun ile bulundukları sıralamanın doğru olmadığını düşünüyorum. Daha iyi yerleri hak eden bir takım Göztepe. 15 dakika kadar oyunu eksik oynadık. 4-4-1 şeklinde yerleştik bu dönemde. Biraz daha dikkatli ve derli toplu olmamız gerekiyordu. Ersin'in kurtardığı toplar var. Bu pozisyonları vermeseydik harikaydı” diye konuştu.

“Gözyaşlarıma engel olamadım”

Maçın ardından tribünlerin kendisini çağırmasıyla ilgili konuşan Önder Karaveli, “Zor anlardı benim için. Ben oyuncularımı alkışlamak için orada kalmıştım aslında. Onlara eşlik etmek istiyordum. Sonra antrenör arkadaşlarımdan birisi gelip söyledi. Beni çağırdıklarını duymadım, anlayamadım. Bu durum tarifi çok kolay bir olay değil. En sevdiğiniz statta, en sevdiğiniz insanlar orada ve sizi çağırıp sevgilerini gösteriyorlar. Onlarla olmak harika bir şey. Herhalde çok gizleyemedim. Birkaç gözyaşı geldi, güçlü durmaya çalıştım ama beceremedim. Taraftarlara, bana bunu hissettirdikleri için çok teşekkür ediyorum. Ama burada asıl olan Beşiktaş'tır. Desteğin en büyüğünü Beşiktaş'a göstermek gerekiyor” diye konuştu.

“Başkanımız ve yönetimimiz Beşiktaş için en doğru kararı verecektir”

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin gelecek planları hakkında kendisiyle yola devam etmek istemesini açıklamasıyla ilgili soruyu yanıtlayarak sözlerini sürdüren Önder Karaveli, “Başkanımıza bu güzel sözleri için teşekkür ederim. Ben 3 maçtır, onlarla konuştuğumuzda, onların bana ettiğinden ben daha fazla teşekkür ediyorum. Bana güvendiler ve bu görevi verdiler. Ne kadar hazırlıklı olduğumu bilmiyordum ama fena da gitmedi. 22 yıldır antrenörlük yapıyorum ama ilk defa bu seviyedeyim. Bunu da kendi başıma oluşturmuyorum. U19 takımındaki ekip arkadaşlarım benimle. Başta Serdar Topraktepe'den çok destek alıyorum. Ama yardımların en büyüğünü oyunculardan alıyorum. Bulunduğumuz ortamda her biri benden çok daha tecrübeli. Hatta beraber götürüyoruz ve onların fikirlerini de alıyorum. Sahanın içinde olan onlar, neleri doğru neleri yanlış bulduklarını da soruyorum. Hatalı olduğumuz zamanlar da var. Bugün oynanan oyun harika bir oyun değil. Bugün maçı kazandık ama oyunu kazandığımızı düşünmüyorum. Başkanımızın sözleri için çok teşekkür ediyorum. Başkanımız ve yönetim kurulumuz Beşiktaş için en doğru yapılanmayı yapacaktır. Ben de bunun hangi parçası olursam, en doğru şekilde, en iyi şekilde görevimi yapmaya çalışacağım. Benim için kıymetli olan bu. Ben geçen sene Azerbaycan'da antrenör olarak çalışıyordum. Oradaki görevim bitince Mehmet Ekşi hocamız beni davet etti ve yeni sezonda Beşiktaş'ta olacağım diyerek söz verdim kendisine. Bu sözü verdiğimde 5-6 ay vardı yeni sezona. Arada başka talepler olmasına karşın hocama verdiğim sözü tutarak buraya geldim. Beşiktaş'ta çalışmaya başladım ama bana Beşiktaş U19 takımının sorumlusu pozisyonunu veren de Sergen hocamızdır. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Burada oluşturduğumuz durum, oyuncuların verdiği cevaplar ve oynadığımız maçlardaki durum, belki de bana bu görevi getirdi. Şu anda gidişattan memnunum. Maçtan 1 gün sonrasını düşünmeden yaşıyorum” dedi.

“Bu takımdaki oyuncular, geçen senenin şampiyon oyuncuları”

Son haftalarda performansı artan oyuncular hakkında konuşan Önder Karaveli, “Bu konuda katkımız olmuştur ama oyuncular bence biraz da skorların etkisiyle motivasyonlarını yükseltmiştir. Tamamını bize bağlamak doğru olmaz. Geçen senenin şampiyon takımını konuşuyoruz sonuçta. Bizim bazı dokunuşlarımız oldu ekibimle beraber. Kayserispor maçında Batshuayi'ye geçmişteki attığı golleri izlettirip sonuç almıştık. Fenerbahçe maçı öncesinde aynı uygulamayı Larin ve Ghezzal'a da uygulamıştım. Biraz geç oldu ama bu maça denk geldi. İkisi de çok güzel goller attı ve zamanlaması da çok iyiydi. Birçok konuda vaktimizi beraber geçiriyoruz. Oyun kalitelerini bir kenara koyuyorum, insani kaliteleri de çok yüksek bir ekiple çalışıyoruz. Profesyonellerin yardımıyla oluşturulan ortam çok iyi gidiyor. Sahaya yansıması da iyi gidiyor” açıklamasını yaptı.

“Matematiksel şansınız sürdükçe yarışın içindeyiz”

Süper Lig'deki şampiyonluk yarışı hakkında da konuşan Karaveli, “Matematiksel olarak bu durum devam ettikçe, sadece Beşiktaş değil her takım bu yarışın içindedir. Bu bazen son hafta biter, geçen seneki gibi. Bazen birkaç hafta öncesinde bitebilir. Biz de şansımız matematiksel olarak devam ettiği sürece şansımızı zorlayacağız. Bunun dışında doğru oyun oynayan, doğru yapılanma için de çalışacağız. Bu iyiye gidiş sırasında kulübün hangi parçası olarak görevlendirilirsem, o görevde olacağım. Benim bir ayağım da Beşiktaş Akademisi'nin içinde olacak. Pozisyonum ne olursa olsun, bir ayağım orada olacak. Bu ülkenin gençlerine inanmaya devam edeceğim. Onların iyi oyuncular ve iyi insanlar olmaları için elimden gelen çabayı göstereceğim” diyerek sözlerini tamamladı.

Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort