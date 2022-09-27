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Önder Karaveli: 'Burada olma sebebim Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmam'

Önder Karaveli: 'Burada olma sebebim Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmam'
Önder Karaveli: 'Burada olma sebebim Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmam'

Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Adanaspor’dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim, o da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmamdır” dedi.

Önder Karaveli: 'Burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmam' - Tıkla İzle

Spor Toto 1. Lig'de topladığı 7 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli'yi getirdi. Turuncu-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Karaveli, bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.

Umutcan İşledici - Zafer Şahin

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