Önder Karaveli: 'Burada olma sebebim Adanaspor'un bana anlattığı projeye inanmam'
Beşiktaş'tan ayrılmanın kendisi için kolay olmadığını söyleyen Adanaspor Teknik Direktörü Önder Karaveli, “Adanaspor’dan gelen teklif neticesinde başkanımızdan izin istedim, o da verdiği sözü tuttu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün burada olma sebebim Adanaspor’un bana anlattığı projeye inanmamdır” dedi.
Spor Toto 1. Lig'de topladığı 7 puanla 12. sırada yer alan Adanaspor, Mustafa Kaplan'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Önder Karaveli'yi getirdi. Turuncu-beyazlı ekiple 1 yıllık sözleşme imzalayan Karaveli, bugün Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'nde basın toplantısı düzenledi.