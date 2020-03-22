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OneWeb 34 uydusunu uzaya gönderdi

OneWeb 34 uydusunu uzaya gönderdi
OneWeb 34 uydusunu uzaya gönderdi

İngiliz şirketi OneWeb, dünyanın her köşesinde geniş bant internet erişimini sağlamak amacıyla başlatılan uydu takımyıldızı projesi kapsamında uzaya üçüncü grup uydusunu gönderdi. Fırlatma işlemi, ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiren Sovyet kozmonot Aleksey Leonov'a adandı.

İngiltere'nin 2021 yılında dünyanın her tarafında geniş bant internet hizmeti sağlama amacıyla ilki 2019 yılında, ikincisi geçtiğimiz Şubat ayında uzaya gönderilen OneWeb uydularının üçüncüsü Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden Rus Soyuz 2.1b roketiyle fırlatıldı. Soyuz roketiyle aynı anda 34 uydu, fırlatmanın ardından 4'er gruplara ayrılarak yörüngeye yerleşti. Toplam 650 OneWeb uydusunun fırlatılması planlanırken, bu fırlatma ile birlikte uzaya 74 OneWeb uydusu gönderilmiş oldu. Fırlatmanın ardından 450 kilometre sonra yörüngeye oturan uydular, hareketlerine devam ederek bin 200 kilometre yükseklikte yer alacak.

Uzaya ilk ayak basan kozmonota adandı

 

OneWeb şirketi, fırlatmayı Sovyetler Birliği'nin 18 Mart 1965'te ilk uzay yürüyüşünü yapan ve geçtiğimiz yıl 85 yaşında hayatını kaybeden kozmonot Aleksey Leonov'a adadı. Fırlatma işlemi ayrıca Sovyet kozmonot uzaya gönderilirken ateşlenen Voskhod 2'nin fırlatıldığı üsten gerçekleşmiş oldu.

Erhan Altıparmak
 

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