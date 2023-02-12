Onikişubat ilçesinde enkaz altında 1 kadın ve 1 erkek daha kurtarıldı

Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık'ta meydana gelen depremlerin ardından deprem bölgelerinde arama kurtarma çalışmaları tüm hızıyla aralıksız devam ediyor. Bölgedeki arama kurtarma ekipleri zamanlara yarışarak enkaz altında kalanları sağ olarak çıkarmak için büyük çaba harcıyor. Ekiplerin Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ebrar sitelerinde yaptığı çalışmalarda enkaz altında 1 kadın ve 1 erkek sağ olarak çıkarıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları ise devam ediyor.
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