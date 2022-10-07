Onkoloji uzmanının 'bitkisel tedavi' tepkisi: 'En üzüldüğüm konu, bir şey yapamadığımız hastalar oluyor'

Kanser türleri tüm dünyada milyonlarca kişiyi etkilerken, uzmanlar, tarama programları ve erken tanının önemine dikkat çekiyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Onkoloji Bölümünden Dr. Öğretim Üyesi Ebru Karcı, vatandaşların herhangi bir belirti hissetmesi durumunda uzmanlardan yardım alması gerektiğine vurgu yaptı. Dr. Karcı, kanser tanısı alan bireylerin kendi başlarına bitkisel ürünlere yönelmesinin tedaviyi olumsuz yönde etkileyebileceğini belirterek önemli uyarılarda bulundu.

“Bitkiyle çok zaman kaybetmiş hastalar oluyor”

Dr. Karcı, vatandaşların kanser teşhisi aldıktan sonra bilinçsizce bitkisel ürünlere yönelmesine yönelik açıklamalarda bulunarak şöyle konuştu:

“Bitkisel destek tedavileri, kendisi hekim olmayan bir sürü kişi tarafından çok kullanılıyor. Bizim hasta grubumuz da maalesef onlara biraz daha inanma eğiliminde ama biz bilimin eşliğinde bu ilaçlarla bu hastalıkları çözebiliyoruz. Hastalar bununla çok zaman kaybediyor. Böyle çok gelip de son evrede bir şey yapamadığımız, bitkiyle çok zaman kaybetmiş hastalar oluyor. Rica ediyorum kendilerini o duruma sokmasınlar. Biz ailemizin bir bireyinin başına gelmiş kadar üzülüyoruz. Elde bir tedavi var ve çok geç kalmış. Bir doktor olarak gerçekten en üzüldüğüm konu bu, o yüzden bir hekime başvursunlar. Destekleyici tedavi alacaklarsa da hekimlere sorsunlar, bu ürünler ilaçların etkinliklerini azaltabiliyor. Benim hastalarım da bana çok soruyor, bileyim, ona göre ben izin vereyim diyorum. Çok masum şeyler değiller; karaciğer, böbrek yetmezliğine kadar hastaları sokabiliyorlar. Bu konuda çok dikkatli olsunlar, bu bizim için çok önemli. Kemoterapi almadan önce mutlaka yumurta saklamayı öneriyoruz ki ileride bir sıkıntı olursa ona yönelik de tedavimizi yapalım diye. Halihazırda kemoterapiyle beraber kadınlarda kısırlık olmasın diye aylık aşılar var, onunla beraber o yumurtayı içeride dondurmuş oluyor ki ileride bebek istediğinde o rezervini, kendi vücudundaki şeyi kaybetmemiş oluyor. Bunun da birçok yöntemi var. Kemoterapi aldı, kısır kalacak diye bir şey yok.”

Hasibe Karadağ



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