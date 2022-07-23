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Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor

Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor
Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor

Samsun Limanı’na demir atmayan onlarca gemi Karadeniz açıklarında bekliyor.

Onlarca gemi Samsun açıklarında bekliyor - Tıkla İzle

Dünyanın farklı yerlerinden gelen gemiler, günlerdir Samsun Limanı açıklarında bekliyor. Gemilerin Samsun Limanı'nda değil de Karadeniz açıklarında beklemesi şehrin yüksek kesimlerinden gözlemlendi. Samsun açıklarında demirleyen gemilerin boy boy sıralanması, görsel açıdan da dikkat çekti.

Deniz Ticaret Odası yetkililerinden edinilen bilgiye göre; gemilerin Karadeniz'de etkili olan fırtına nedeniyle limana yaklaşamadığı ve o yüzden liman çevresinde demir attığı ifade edildi. Hava şartlarının düzelmesiyle birlikte gemilerin yavaş yavaş Samsun'daki limanlara gireceği bilgisine de ulaşıldı. Öte yandan, liman içerisinde bazı gemilerin de yük boşaltma ve yüklemine başladığı da ifade edildi.

Erdi Demür-Furkan Abrek Ünal
 

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