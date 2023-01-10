Onlarca kişiyi dolandıran emlak şirketinin ofisine polis baskını

İstanbul genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir gayrimenkul firmasının Kadıköy'de bulunan ofisine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şirketin genel merkezine düzenlenen baskında, şirketin mali kayıtları ve evraklarına incelenmek üzere el koyuldu. Şirket çalışanları ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şirketin, aynı devremülkü onlarca kişiye sattığı iddia edildi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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