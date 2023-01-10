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Onlarca kişiyi dolandıran emlak şirketinin ofisine polis baskını

Onlarca kişiyi dolandıran emlak şirketinin ofisine polis baskını
Onlarca kişiyi dolandıran emlak şirketinin ofisine polis baskını

İstanbul genelinde yüzlerce kişiyi dolandırdığı iddia edilen bir emlak şirketinin merkezine polis ekipleri baskın düzenledi. Şirketin Kadıköy’de bulunan merkez ofisine gelen polis ekipleri, ofis içerisinde bulunan evraklara ve mali kayıtlara el koydu. Şirkette bulunan personel gözaltına alındı.

Onlarca kişiyi dolandıran emlak şirketinin ofisine polis baskını - Tıkla İzle

İstanbul genelinde yaklaşık 200 kişiyi dolandırdıkları iddia edilen bir gayrimenkul firmasının Kadıköy'de bulunan ofisine sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Şirketin genel merkezine düzenlenen baskında, şirketin mali kayıtları ve evraklarına incelenmek üzere el koyuldu. Şirket çalışanları ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şirketin, aynı devremülkü onlarca kişiye sattığı iddia edildi.

Cüneyt Sevindik - Emre Sertdemir

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