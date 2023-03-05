Onlarca vatandaş, AVM otoparkında mahsur kaldı: Egzoz gazı gerginliğe neden oldu

İlçede bulunan Tekira AVM'de haftasonu yoğunluk yaşandı. Akşam saatlerinde alışverişini tamamlayan vatandaşlar, araçlarıyla AVM'den çıkmak isteyince otoparkında yoğunluk oluştu. Yoğunluk sonrası onlarca araç Tekira AVM otoparkında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçların çalışır vaziyette olması da egzozlardan çıkan gazların otoparkta birikmesine neden oldu. Kimi vatandaşlar egzoz gazı kokusu sebebiyle otoparktan yayan çıkarken araç sürücüleri de mahsur kaldıkları otoparkta korna çalarak seslerini duyurmaya çalıştı.

AVM otoparkındaki araçlarında mahsur kalan vatandaşlar, "Yarım saattir bekliyoruz. Böyle sorumsuzluk olmaz. Arabada çocuklar var sonuçta arabanın egzozu var. Arabayı da çalıştıramıyorsun. Koku geliyor çocuklara zararlı. Dakikalardır bekliyoruz. Biz çözüm bulan yok. Bir an önce buradan çıkmak istiyoruz. 20 dakikadır bekliyoruz" dedi.

Halil Dağ



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