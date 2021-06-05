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Onların eğlencesine koronavirüs engel olamadı

Onların eğlencesine koronavirüs engel olamadı
Onların eğlencesine koronavirüs engel olamadı

Düğün yasaklarının kalkması ile birlikte Sakarya’nın Erenler ilçesinde düğünde çekilen bir görüntü korona virüsü unutturdu. Düğünde, vatandaşlar maske ve sosyal mesafeyi hiçe sayarak doyasıya eğlendi.

Onların eğlencesine koronavirüs engel olamadı - Tıkla İzle

Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açık ve kapalı alanlardaki düğün yasaklarına dair önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Kademeli normalleşmenin yeni adımları ile alakalı açıklanan kararlar arasında açık ve kapalı alandaki düğün törenlerinin 1 Haziran'dan itibaren başlayacağı belirtilmişti. Bunun üzerine Erenler ilçesi Küpçüler Mahallesi'nde bir düğünde korona virüs unutularak, maske ve sosyal mesafesiz şekilde eğlendiler. O anlar ise, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

 

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