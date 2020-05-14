Online alışveriş yapanlar doğru bedenini 'Bedenimi Bul' uygulamasıyla bulacak

Online alışverişe mesafeli duran bazı müşterilerin en büyük endişesi doğru bedeni belirlemek oluyor. Morhipo.com bu kapsamda 'Bedenimi Bul' uygulamasıyla müşterileri için doğru bedeni bulmalarını sağlayacak.

Alışveriş yaparken belirli giyim ve ayakkabı ürünlerinde ziyaretçilerin karşısına çıkan 'Bedenimi Bul' uygulaması, beden seçimi konusunda kullanıcıyı yönlendirerek en uygun bedeni seçmesine yardımcı oluyor. Kullanıcıdan önce boyu kilosu ve vücut şeklini, sonra da kıyafetin kalıbıyla ilgili tercihini soran uygulama, kullanıcının cevaplarına göre en uygun bedeni tavsiye ediyor. Şu anda belirli markalar için kullanıcıların deneyimine sunulan 'Bedenimi Bul' özelliğinin ilerleyen günlerde morhipo.com çatısı altında müşterilerin talep ettiği markalara da yaygınlaştırılması hedefleniyor.

Digital Commerce360'ın yürüttüğü araştırmaya göre, Amerika'da online alışverişçilerin yarısı, bedeni uymayan ürünü iade etmek niyetiyle tek seferde bir ürünün birden fazla bedenini alıyor. Yine aynı araştırmaya göre, müşterilerin belirttiği iade sebepleri arasında beden uyumsuzluğu ilk sırada geliyor. Stil sahibi olmanın yolu doğru kalıpları ve bedene kusursuz oturan kıyafetleri seçmekten geçiyor. Morhipo.com, müşterilerine denemedikleri kıyafetlerde de doğru bedeni seçme kolaylığını sunuyor.

“Sektörümüzün karbon ayak izini küçültmek adına önemli bir adım atıyoruz”

Alışveriş deneyimini iyileştirerek müşteri mutluluğunu sağlamanın yanı sıra şirket, 'Bedenimi Bul' uygulamasıyla iade oranlarını azaltmayı hedefliyor. İade oranlarını azaltarak e-ticaret ve lojistik sektörlerinin karbon salınımını düşürme yolunda katkısını da gözeten şirketin Genel Müdürü Barış Akyürek, projenin öneminden bahsederek, “Online alışverişte iade güvencesi sunmak, deneyimi iyileştirmek adına bizim müşteriye sunduğumuz bir rahatlık. Ancak yine de müşteri için bir zahmet olduğu gözardı edilemez bir gerçek. Müşterinin iade etme ihtiyacını azaltırken sektörümüzün karbon ayak izini küçültmek adına da önemli bir adım atmanın mutluluğunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.