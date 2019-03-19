Online eğitimde ibre üniversitelere döndü

Yeni teknolojiler birçok alanı olduğu gibi geleneksel eğitim metotlarını da değiştirmeye başladı. TÜİK verilerini inceleyen Campus Online'ın derlediği bilgilere göre, Türkiye'de 18 yaş ve üstü nüfusun yaygın eğitime katılım oranı yüzde 16,8'e, örgün eğitime katılım oranı ise yüzde 9,4'e yükseldi. Yüzde 55'lik bir oranla interneti bilgiye erişimde ana kaynak olarak gören 18-34 yaş grubundaki bireyler online eğitim seçeneklerine yönelmeye başlarken, internet üzerinden eğitim almak isteyenlerin yüzde 64'ü resmi bir eğitim kurumunun sunduğu seçeneklerden faydalanmak istiyor.

Bu eğilimi takip eden ve kayıtlı üye sayısı 150 bini aşan Campus Online, aralarında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi gibi önemli üniversitelerin de bulunduğu 30'dan fazla kurum ile yaptığı resmi protokol kapsamında üniversitelerin sertifikalı online eğitimlerini tek çatı altında topladığını belirtti.

Eğitimlere katılanların yüzde 61,9'u işini daha iyi yapmak için katılıyor

Zaman esnekliği nedeniyle online eğitim dahil olmak üzere yaygın eğitime en çok katılanların yüzde 27,5 ile bir işte çalışanlar olduğu, eğitimlere katılanların yüzde 61,9'unun amacının ise 'kariyerini destekleyerek işini daha iyi yapmak' olduğu görülüyor. 2016 yılında 165 milyar dolarlık büyüklüğe sahip olan küresel online eğitim pazarının 2022 yılında 250 milyar dolar sınırını aşması beklenirken dünya genelinde en çok tercih edilen yüksek lisans eğitimleri arasında MBA (İşletme Yönetimi) programları yer alıyor.

Türkiye'nin önemli üniversiteleri sertifika programlarını dijitale taşıdı

Yapılan bilgilendirmede; 30'dan fazla üniversitenin sanattan pazarlamaya, bilişimden finansa kadar 200'ü aşkın eğitim ve sertifika programını online olarak sunan CampusOnline.com'da eğitimini tamamlayıp başarılı olanlar, üniversite onaylı sertifika almaya da hak kazanılıyor. 2011 yılından bu yana faaliyet gösterdiklerini belirten Campus Online Proje Yöneticisi Erhan Özdemir, "Online eğitimi yaşam boyu öğrenme kapsamında herkesin faydalanabileceği bir online kampüs olarak kurguladık. Bugün Türkiye ve Ortadoğu ülkelerine üniversite kalitesinde online eğitim veren tek platformuz. Fiziki engelleri kaldırarak zaman esnekliği sayesinde CV'lerini geliştirip kariyer basamaklarını hızla çıkmak isteyenler için Türkiye'nin önemli üniversitelerinden onaylı yüzlerce eğitimden birini alıp sertifika elde edebilmek mümkün" dedi.