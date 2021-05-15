Onlıne kariyer günleri üniversite öğrenci adayları için devam ediyor

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji, İstanbul Teknik Üniversitesinin 248 yıllık akademik birikimini öğrencilerle buluşturmaya devam ediyor. Pandemi önlemleri kapsamında tüm akademik içerik ve etkinliklerini online platforma taşıyan İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji tarafından düzenlenen online yayına, İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman, İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan ve İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekci konuk olacak.

En çok tercih edilen üç bölüm ve dekanları

“Yaparak öğrenmeye odaklı eğitim yaklaşımıyla İTÜ, merak ve tutku ile değişime yön vererek, tüm dünyaya katkı sunan öncüler kazandırıyor.” Bu anlayışı yarına taşıyan üç önemli dekanın akademik kimlikleri de bilimsel zeminin resmini tamamlıyor

İTÜ Elektrik-Elektronik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Akduman:

Elektromagnetik teori ve Mikrodalga görüntüleme yöntemleri konularında araştırma geliştirme faaliyetleri yürütmektedir. Bu faaliyetlere dayanan yeni teknoloji, tıbbi cihaz araştırma ve geliştirme ve uygulama konularında çalışmaktadır. Bu kapsamda, meme kanserinin erken teşhisi için mikrodalga tespit ve görüntüleme sistemi, mikrodalgalarla beyin kanamasının erken aşamada tespiti ve sürekli izlenmesi, cerrahi operasyonlar sırasında kanserli ve normal dokuları ayırt edebilmek için mikrodalga bazlı yeni tıbbi cihazların geliştirilmesi çalışmalarını yürütmüş ve bu araştırmalara dayanan cihazlar geliştirmiştir.

İTÜ İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Çevikcan:

Toplu Deniz Taşımacılığına Yönelik Değişik Koşullardaki Acil Durum Tahliye Sürecinin Modellenmesi, Analizi ve Planlanması, projesinin yürütücülüğünü yapmıştır. Çalışma alanlarını Üretim ve Hizmet Sistemleri, Karar Destek Sistemleri, İmalat Sistemleri Yönetimi olarak belirlenmiştir.

İTÜ Makine Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Tüfekci:

TeknikBilimler, MakinaMühendisliği, Konstrüksiyon ve İmalat, MakinaTasarımı, Makine Teorisi ve Dinamiği, Mekanik Titreşimler, Mekanik, Katı Cisimler Mekaniği , Sürekli Ortam Mekaniği alanlarında araştırmaları bulunuyor.

Kariyer belirlerken İTÜ vizyonu

İTÜ ETA Vakfı Doğa Koleji Genel Müdürü Ali Rıza Lüle, “Uzaktan eğitim sürecinde akademik içeriklerimizi daha da zenginleştirdik. İTÜ akademisyenleri, kariyer hedeflerini belirleme, meslek, üniversite ve bölüm seçimleri konusunda lise öğrencilerimize tavsiyelerde bulunacak. Tüm eğitim kademelerinde İTÜ vizyonu ve değeri öğrencilerimiz için yol gösterici oluyor” dedi.