Online mobilya satışı son 3 yılda yüzde 20 arttı

2018 yılında dünya genelinde e-ticaret siteleri üzerinden yapılan mobilya satışı, bir önceki yıla göre yüzde 15 artarak 272 milyar dolara ulaştı. We Are Social ve HootSuite tarafından yayınlanan 'Digital Turkey 2019' raporuna göre ise Türkiye'de son üç yılda e-ticaret siteleri üzerinden gerçekleşen mobilya satışları yüzde 20 oranında arttı ve toplam hacim 1 milyar 56 milyon dolara ulaştı. 2019 yılında da bu trendin devam etmesi beklenirken; satışların Türkiye'de en az yüzde 10 artışla 1,5 milyar dolar, dünyada ise yüzde 10 artışla 300 milyar dolar olması bekleniyor. Bu eğilimi izleyen ve mobilya sektöründe sürdürülebilir bir pazar yeri oluşturmayı hedefleyerek 2018 yılında kurulan trendmobilya.com, e-ticarette sektörel büyümeyi sürdürmeyi, ticaret hacmini üretici ve tüketicelerin faydasına olacak şekilde geliştirmeyi amaçlıyor.

"Mobilya sektöründe e-ticaret fiziksel zorlukları ortadan kaldırıyor"

Türkiye'den 46 ülkeye klasik mobilya ihracatı gerçekleştiren Asortie Mobilya Yönetim Kurulu Başkanı Murat Erat ve sektörde 50 yıllık tecrübeye sahip Mission Mobilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Şahin tarafından kurulan trendmobilya.com, fiziksel satışlarda yaşanan sorunları ortadan kaldırma iddiasıyla yatırımlarını sürdürdüğü açıklandı.

E-ticaretin elektronikten gıdaya, giyimden ulaşıma kadar birçok alanda etkisini artırdığına değinen Murat Erat hedeflerini, "E-ticaret, birçok sektör için büyük fayda sağlıyor. Mobilya sektöründe e-ticaretin önemi henüz dünyadaki kadar fark edilmemiş olsa da depolama süreçlerindeki zorluklar ve sınırlı sergileme alanları gibi fiziki sorunların çözümünde e-ticaret büyük öneme sahip. Binlerce seçeneği dijitale taşıyarak fiziki sınırların olmadığı bu dünyada tüketicilere tüm ürünleri görüp karşılaştırma imkanı sağlayarak, karar verme süreçlerini daha konforlu hale getiriyoruz" şeklinde açıkladı.

"Türk mobilyası e-ihracat ile dünyaya yayılacak"

2017 yılında internet kullanıcıları arasında alışverişte online platformları tercih edenlerin oranı yüzde 43 iken, 2018 yılında bu oran yüzde 67'ye ulaştığını belirten Erat, e-ticaret sitelerinin sayısının azalmasına rağmen kullanıcı sayısı ve ticaret hacminin arttığına değinerek, "Türkiye'de ve dünyada internet kullanıcılarının yüzde 86'sının ürün almadan önce internette arama yapması, e-ticaretin ürün sunmaktaki önemini gözler önüne seriyor. Türk mobilyası hali hazırda dünyada büyük ilgi görüyor. E-ticaret platformları sayesinde Türk mobilyalarını ulaşılabilir kılıp dünyanın farklı yerlerine e-ihracat yapmak mümkün"dedi.