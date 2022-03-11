Online'nın kolaylılığı; bir çalıştırıcının tecrübesiyle hibrit egzersiz

Fiziksel Performans Uzmanı Selçuk Değirmenci, beslenme alışkanlıklarının değişmesi, hazır gıda ve fast food alanının genişlemesi, ofis çalışanlarının sayısının artmasıyla son yıllarda ivme yakalayan fitness sektörünün pandemi sonrası altın çağını yaşadığını aktararak, "Halihazırda dünya zaten şehirli nüfusun arttığı ve çalışma hayatının ofislere kaydığı bir döneme girmişti bu bile kendi içinde sağlıklı yaşam için bir problemken son yıllarda yeni bir vaka hayatımıza girdi, 'pandemi'.

Bu çok da hareketli olmayan günlük hayatımızı daha da sınırladı. Ofiste çalışmanın handikaplarını çözememişken birden evde çalışma durumuna geçen milyonlarca kişi farklı problemler yaşamaya başladı. Verimliliğini tartışmamakla beraber çok konforlu bir çalışma şekli olduğunu söylemem lazım. Hatta biraz fazla konforlu, online yemek servislerinin insanlara tembellik yapma lüksü sunmasını da göz önüne alırsak insanlar neredeyse evlerinden çıkmadan bir hayat kuracak hale geldi. Ofis hayatı fitness sektörünü son derece canlandırmıştı şimdi bu yeni dönem sektörün altın çağı oldu” şeklinde konuştu.

"1 milyarın üzerinde insan, online fitness uygulamaları kullanmaya başladı”

Selçuk Değirmenci, online fitnessa yönelmenin birden fazla sebebi olduğuna dikkat çekerek, “Genel sağlık problemleri, obezite, duruş bozuklukları, estetik ve sosyal medyada görünür olma durumu sektörü büyütmeye devam ediyor. Fitness sektörünün dünyadaki büyüklüğü 100 milyar Doların üzerinde. Türkiye de hızlı gelişen bir pazar fakat yine de Avrupa pazarının bir hayli gerisinde. Hem pandemi yasaklarının hem de her şeyi evde yapan insanların sporu da evde yapma isteği sektörü başka bir yönde de hareketlendirdi. Online spor sektöre son iki yılda damgasını vurdu. Dünyada fitness uygulamaları pazarı yaklaşık 10 milyar Dolarlık bir hacme ulaştı. 1 milyarın üzerinde insan online fitness uygulamalarını kullanmaya başladı” ifadelerini kullandı.

"Sonuç alınamayan egzersiz ve üyelik doğru değildir"

Spor salonlarında egzersizlerin motivasyon eksikliğinden dolayı yarım bırakıldığına değinen Değirmenci, şu cümlelere yer verdi:

"Bir salona giderek spor yapan insanların yaşadığı sorunların farklı biçimlerinin online sporda da görmeye başladık. Fitness ve aslında bütün sporlar, motivasyon, irade, süreklilik ve disiplin ister. Maalesef maddi kaygıları önde olanlar bu sektörün güvenilirliğini sarsıyor. Fiziki kapasitesinin çok çok üzerinde üyeye sahip bir salonun üyesi çok ama devam edeni az diye düşünmek gerekir. Ve sıkça duyulan bir şeydir bu; 'Bir senelik üyeliğim var ama gitmiyorum, gidemedim'. Aslında herkes gitse zaten fiziki olarak bu mümkün olmayacak o işletmelerin sahipleri de bunu gayet iyi biliyor.

Yeterince destek almayan, motive edilmeyen kişilerin bir salonda ne yapacaklarını bilmeden bir arkadaşımın tabiriyle hamster gibi yürümesi en fazla 2-3 hafta sürüyor sonra ödenmiş bir üyelik bedeli ve tabii ki başarısız bir sonuç oluyor. Sonuç alınamayan egzersiz ve üyelik doğru değildir. Fitness'ta tecrübesi olmayan birinin aletleri ve hareketleri tanıması bir süre meselesidir sonrasında ihtiyaç olan çalışma şeklinin bulunması gerekir ki bunu bir uzman olmadan bulması çok zordur."

"Spor egzersizleri hibrite doğru yöneliyor"

Spor çalışmalarının hibrite doğru gittiğini aktaran Selçuk Değirmenci, “İnsanlar iyi ölçümleme ile önce ihtiyaçlarının belirlemeli, sağlığı önceleyen estetiğin daha sonrasında kendiliğinden geleceği bir program bulmalı. Online sporda kapasite sorunu yok bir uygulamada üye sayısının önemi yok ama binlerce farklı insana benzer programlar ne derece doğru sonuç verebilir? Bir uygulamaya insanlar ne kadar disiplinle tatbik eder? Öncelikler ve ölçümler ne kadar sağlıklı olabilir? Bence burada yapılacak şey hibrit bir model: onlinenın ulaşılabilirliği ve bir uzmanın desteği birleşmeli.

Evde egzersiz yapmak isteyenler, kilo vermek isteyenler ve kişisel bir çalıştırıcı yardımı isteyenler için biz bunu Head Coach Sport'ta hayata geçirdik. 45 günlük bir programla evde veya bulunulan herhangi bir yerde hatta herhangi bir kişisel çalıştırıcı alınmayan egzersiz merkezinde bu program uygulanabiliyor. Yaş, cinsiyet, boy kilo, yağ-kas oranı Par-Q testi verileri ile kişilere özel programlar yapılıyor gerçek kişilerce beslenme ve egzersiz planları takip ediliyor. Çalışma hayatımızın olduğu gibi spor ve egzersizlerimizin de yavaş yavaş hibrite doğru evrilmesini kaçınılmaz olarak görüyorum” diye konuştu.