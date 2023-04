Ons altın son 1 yılın en yüksek seviyesinde

Ons altın son 1 yılın en yüksek seviyesini gördü. 2 bin 27 dolardan işlem gören ons altındaki yükseliş, gram altına da yansıdı. Gram altın tarihin en yüksek seviyesi bin 280 liraya yükseldi. Ons altın 2 bin dolar seviyelerine 2022 yılı Mart ayında Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde yükselmişti. ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz politikası ve ABD'de açıklanan veriler, ons altındaki yükselişte etkili oluyor. İç piyasada ise güvenli liman olarak görülen altına ilgi devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın bin 280 lira, çeyrek altın 2 bin 96 lira, yarım altın 4 bin 192 lira tam altın ise 8 bin 352 liradan satılıyor.

Altındaki yükselişe ilişkin konuşan Kapalıçarşı esnafı Kemal Tekneci, ''Ons altın bu seviyelere Rusya-Ukrayna savaşının ilk dönemlerinde gelmişti. Şimdi ise ABD'de resesyon kaygılarından dolayı yükseldi. ABD bankalarında risk olması altına talebi artırıyor. Dünyada oluşan krizler altının yükselmesine sebep oluyor. ABD'de enflasyon riski de altına yükseliş olarak yansıyor. Altın her zaman güvenli limandır. Devletlerin en güvendiği madendir'' diye konuştu. İç piyasadaki durum ile ilgili de konuşan Tekneci, ''Şu an yükseliş çok yeni. İç piyasada Ramazan ayında olduğumuz için çok hareketlilik görülmedi. Yaz mevsimine girerken düğün sezonunda iç piyasada altına talep artıyor. Yatırım için vatandaşlar has altına, çeyrek ve yarım altına talep gösteriyor. Altına talep iç piyasada sürekli oluyor. Altın uzun vade yatırımı'' dedi.

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.