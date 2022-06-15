Ons altında FED beklentisi

ABD Merkez Bankası'nın (FED) faiz kararı bu akşam Türkiye saati ile 21.00'da açıklanacak. Karar öncesi altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesi 1807 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öğle saatlerinden sonra 1830 dolar çıktı. İç piyasada ise dolar kurundaki artış sebebiyle gram altın 1015 lira, çeyrek altın 1655 lira, tam altın ise 6620 liradan işlem görüyor.

“Ons fiyatı faiz kararı öncesi baskılanıyor”

Altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, ‘'Ons fiyatı faiz kararı öncesi baskılanıyor. Ons altın akşam açıklanacak FED kararı öncesi şimdiden fiyatlandı, büyük bir değişim beklenmiyor. Ons altın şuan düşük seviyelerde. Altın zaten uzun dönem için tavsiye edilen bir yatırım aracı” dedi. Altına talep her zaman olduğunu belirten Mikov “Altın güvenli liman olarak görülüyor. Yatırım için gram altına talep gösteriliyor. Düğün sezonunda ise bilezik veya işlemeli altınlar da talep görüyor'' diye konuştu.

Murat Ergin - Uğur Çetin - İsmail Coşkun