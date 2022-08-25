Onu gören Kemal Kılıçdaroğlu sanıyor: 'Kardeşi benim kadar benzemiyor'

Ankara'ya her gittiğinde gören bazı belediye çalışanlarının ve vatandaşların Kılıçdaroğlu sandığı Piroğlu bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. Türk Polis Teşkilatı'nda 30 yıl aktif görev yapan emekli başkomiser Piroğlu, gününün büyük bölümünü oğluna ait oto galeride geçiriyor. Çay içmeyi çok sevdiği gibi zaman zaman eline aldığı sazını da çalmaktan keyif alıyor.

"Kardeşi benim kadar benzemiyor”

Kemal Kılıçdaroğlu'na benzetilmeye alıştığını belirten 72 yaşındaki Piroğlu, “Kardeşi benim kadar benzemiyor. Ben de benzetiyorum. Kendimi televizyona çıkmış gibi hissediyorum. Benzemekten gurur duyuyorum” dedi.

“Kılıçdaroğlu'nun posterlerini asmışlar, torunum ben sanmış”

Ankara'da sebze haline gittiğinde girişte kendisini gören güvenlik görevlisinin Kılıçdaroğlu sanıp paniklediğini ve günlük hayatta çok sayıda kişinin kendisiyle fotoğraf çektirdiğini anlatan evli ve 3 çocuk, 4 torun sahibi Piroğlu, “Ben Kemal Kılıçdaroğlu değilim' diyorum. Yine de fotoğraf çektirmek istiyorlar. Çorum'da miting için Kılıçdaroğlu'nun posterlerini asmışlar. Torunum ben sanmış. ‘Dedemin resimlerini niye astılar?' diye sormuş” şeklinde konuştu.

Aynı zamanda İYİ Parti Amasya İl Başkan Yardımcısı olan Piroğlu, Cumhurbaşkanı adaylarını Ekim ayında belirlemesini beklediği 6'lı masanın kararına saygı duyacaklarına değindi. 22 yıllık komşusu Murat Özdemir de Piroğlu'nu her gördüğünde Kemal Kılıçdaroğlu'nu hatırlattığını söyledi.

Murat Çelik