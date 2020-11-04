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Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak

Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak
Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak

İzmir Valiliği Hayvan Koruma Görevlisi Sibel Altun'un görevi, enkazda kalan hayvanların kurtarılmasını sağlayıp ailesine teslim etmek veya sahiplendirmek. Altun son olarak kepçe ile enkaz çalışması yapılırken bir kedinin kepçeyle takıldığını fark edip onun kurtarılmasını sağlayarak ailesine teslim etti.

Onun görevi enkazda kalan hayvanları kurtarmak - Tıkla İzle

Sibel Altın, "Biz enkazda ya da diğer bölgelerde kalan hayvanları kurtarmak için buradayız. Elimizden geldiği kadar mağdur hayvanlara ulaşmaya çalışıyoruz. Enkazlarda ya da tehlikeli binalarda kalan hayvanları AFAD ekipleri ile birlikte alıyoruz. Sağlık olanları ailelerine teslim ediyoruz. Yaralı olanları tedavi ettiriyoruz. Ayrıca sahiplendirme yapıyoruz. Bugün de Yılmaz Erbek Apartmanı çalışmalarında kepçeden siyah bir şeyin fırladığını fark ettim. Hemen ekiplere bilgi verip kediyi aradık ve bulduk. Sahipli kediyi sahibine teslim ettik. Kendisi ağlayarak bize teşekkür etti" dedi.

Ceren Atmaca - Sinan Yeniçeri
 

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