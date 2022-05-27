Onuncu yılında 300 restoran hedefi

İlk restoranını 2012 yılında İstanbul'da lezzetseverlerle buluşturan Tavuk Dünyası, bu sene 10'uncu kuruluş yıl dönümünü kutluyor. Tavuk Dünyası CEO'su Volkan Mumcu 10'uncu yıl vesilesiyle ekonomi basınıyla bir araya gelerek şirketin gelecek hedeflerinden bahsetti.

Misafirleriyle kurdukları bağın sürdürülebilir başarının anahtarı olduğuna dikkat çeken Mumcu, “Kuruluşumuzdan bu yana öncelikli hedefimiz, lezzeti kaliteyle birleştirip, özgün restoran deneyimimizi misafirlerimize keyifli bir ortamda sunmak oldu. Misafirlerimizle aramızda kurduğumuz bağ bize sürdürülebilir bir başarı grafiği sağladı. Şimdi bu bağı güçlendirme ve yayma yolunda harekete geçtik. Pandemiye rağmen yatırıma ara vermedik, bu dönemde 54 yeni restoran açılışı gerçekleştirdik. 4bin kişiye yaklaşan insan kaynağımızla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2021 yılını, pandeminin sektörümüzde oluşturduğu etkileri doğru yöneterek tamamlamıştık. 2022 ilk çeyrekte de ara vermeden yeni 10 restoranımızın açılışını gerçekleştirdik. Yılın kalan döneminde de büyümemize ivme kazandırarak, yıl sonuna kadar hedeflediğimiz 300 restoran sayısına ulaşacağız. Kuruluşumuzun 10. yılını yeni yatırımlarla taçlandıracağız” dedi.

“Globalleşme yolculuğu hız kazanacak”

Hedefledikleri stratejik pazarlarda en çok tercih edilen yeme-içme markalarından biri olmayı amaçladıklarını belirten Mumcu, şunları söyledi: “Türkiye'de doğup global bir marka olmak, ülkemizdeki başarı yolculuğumuzu yurt dışında da devam ettirmek en büyük amacımız. Bir Türk markası olarak ülkemizi global pazarlarda da güçlü şekilde temsil etmek istiyoruz. Şu anda birçok ülkeden franchising talebi alıyoruz ve bu bizim için gurur verici. Yurt dışında gerçek anlamda başarı yakalayabileceğimiz ülkelerde kapsamlı bir plan çerçevesinde hareket ediyoruz. Avrupa'da, başta İspanya olmak üzere diğer Avrupa ülkelerini de yakından inceliyor ve değerlendiriyoruz. Tavuk Dünyası'nın Gagawa markasıyla yurt dışında da önemli pazarlarda başarılı olmasını ve önde gelen markalar arasında yer almasını hedefliyoruz. Avrupa'da gerçekleştirdiğimiz tüketici araştırmaları da gösteriyor ki hem ürünümüz hem de konseptimiz oradaki tüketiciler tarafından da oldukça fazla beğeniliyor ve büyük bir heyecanla karşılanıyor.”

İspanya planlarının da bu vizyondan hareketle ortaya çıktığını aktaran Mumcu, “Sene sonuna kadar İspanya'da ilk restoranımızı açmayı hedefliyoruz. Yeni pazarlarda önce müşterinin beklenti ve taleplerini kavramamızı sağlayacak sayıda restoran açılışı gerçekleştirip pazarı anlamaya odaklanıyor, ürünümüzü en kaliteli şekilde misafirlerimizle buluşturacak alt yapının kurulmasını sağlıyoruz. İlgili pazarın geleceğini gördüğümüz noktada da çok hızlı büyüme kabiliyetimiz var” diye konuştu.

Ankara'da üretim tesisi açtı

Şirket, pandeminin derin etkilerinin hissedildiği 2020 yılında 30 milyon TL'lik yatırımla modern bir üretim tesisi yatırımı gerçekleştirdi. Artan restoran sayısıyla birlikte özellikle lojistik operasyonunu daha verimli hale getirmek amacıyla Ankara Başkent OSB'de kurulan 7 bin metrekarelik tesis, uluslararası standartlarda, çağın dijital gereksinimlerine uygun şekilde yapılandırıldı.

Tabakları Dünya'nın etrafında 1.5 tur attı

Mumcu, “İlk misafirimizle buluştuğumuz Mart 2012'den Mart 2022 sonuna kadar 120 milyondan fazla sayıda misafirimizi ağırladık. 49 cm'lik kocaman tabaklarımızdan basit bir hesap yaparsak, tabaklarımızı uç uca eklediğimizde 60 milyon metre, 60 bin kilometre yapar. Bu da dünyanın çevresini tabaklarımızı uç uca ekleyerek 1 buçuk defa dolaşmak anlamına gelir” dedi.

“Müşteri memnuniyeti yüzde 96”

Müşteri memnuniyet seviyesinin yüzde 96 olduğuna dikkat çeken Mumcu, şunları söyledi: “Büyümeyi kesintisiz kılabilmek; müşteri memnuniyetinin sürekliliğinin sağlanmasından geçiyor. Araştırmamızla elde ettiğimiz veriler sonucunda gururla ifade etmek isterim ki; müşteri memnuniyeti seviyemiz yüzde 96 oranına ulaşmış durumda. Bu vesileyle en önemli değerimiz olan müşterilerimizle aramızda bu derece kuvvetli bir bağ oluşturmamızı sağlayan lezzetlerimizin oluşturucularına, tüm restoran çalışanlarımıza, yatırımcılarımıza ve Tavuk Dünyası ailesine teşekkür etmek istiyorum.”