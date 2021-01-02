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Önünde uzun kuyruklar oluşurdu, şimdi yüzüne bakan yok

Önünde uzun kuyruklar oluşurdu, şimdi yüzüne bakan yok
Önünde uzun kuyruklar oluşurdu, şimdi yüzüne bakan yok

Bir zamanlar vatandaşların yakınları ile konuşmak için önünde kuyruklar oluşturduğu ankesörlü telefonlar teknolojiye yenik düştü.

Türkiye'de ilk olarak 1980'li yıllarda şehrin en işlek ve kalabalık caddelerine kurulan ankesörlü telefonlar artık tarihin tozlu sayfalardaki yerini aldı. Zamanında vatandaşların hasret gidermek için önünde uzun kuyruklar oluşturduğu telefon kulübeleri ise şimdi yalnızları oynuyor.

Kurulduğu ilk günlerde büyük, orta ve küçük tip jetonlarla kullanılan sonrasında kartlı sisteme geçen ankesörlü telefonlar, teknolojin ilerlemesi ve cep telefonu kullanımının hızla yaygınlaşması sonucunda kullanılmaz hale geldi. Şimdilerde sokak ve cadde üzerinde hala bulunan telefon kulübeleri ve ankesörlü telefonlar, hafızalarda birer anı olarak kaldı.

Onur Durmuş
 

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