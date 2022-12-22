İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Önündeki araç kırmızı ışıkta durunca otomobiliyle kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Önündeki araç kırmızı ışıkta durunca otomobiliyle kaldırıma çarptı: 2 yaralı
Önündeki araç kırmızı ışıkta durunca otomobiliyle kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde otomobilin kaldırım taşına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Otomobil sürücüsü, önünde giden aracın kırmızı ışıkta durduğunu, hızlı olduğu için duramayarak kaldırıma çarptığını söyledi.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ökkeş Atçı'nın kullandığı 34 ESC plakalı otomobil, Demirciler kavşağındaki trafik lambalarına geldiğinde, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra kavşakta geldiği istikamete dönerek durabildi.

Diğer araçların kırmızı ışıkta durması sayesinde kazaya başka araç karışmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Doğan ve Elif Doğan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arif Kaplan

İLGİLİ HABER
Pendikte çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 1 yaralı Pendik’te çarpışan otomobillerden biri yan yattı: 1 yaralı
İLGİLİ HABER
Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı Kadın sürücü direksiyon hakimiyeti kaybetti bariyerlere çarptı
İLGİLİ HABER
İşçi servisi tıra arkadan çarptı: 12 işçi yaralı İşçi servisi tıra arkadan çarptı: 12 işçi yaralı

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.