Önündeki araç kırmızı ışıkta durunca otomobiliyle kaldırıma çarptı: 2 yaralı

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 Karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya istikametinden Manavgat istikametine seyir halindeki Ökkeş Atçı'nın kullandığı 34 ESC plakalı otomobil, Demirciler kavşağındaki trafik lambalarına geldiğinde, yolun solunda bulunan kaldırım taşlarına çarptıktan sonra kavşakta geldiği istikamete dönerek durabildi.

Diğer araçların kırmızı ışıkta durması sayesinde kazaya başka araç karışmazken, otomobilde yolcu olarak bulunan Hüseyin Doğan ve Elif Doğan yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalelerinin ardından ambulansla Manavgat devlet Hastanesine kaldırıldı.

Arif Kaplan

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