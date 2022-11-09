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Önündeki tomruk yüklü tıra çarpan tır alev alev yandı: 1 yaralı

Önündeki tomruk yüklü tıra çarpan tır alev alev yandı: 1 yaralı
Önündeki tomruk yüklü tıra çarpan tır alev alev yandı: 1 yaralı

TEM Otoyolu Bolu geçişinde önünde ilerleyen tomruk yüklü tıra çarptıktan sonra çekici kısmı kopan tır alev alev yandı. Kazada, tır sürücüsü hurdaya dönen araçtan yaralı kurtuldu.

Önündeki tomruk yüklü tıra çarpan tır alev alev yandı: 1 yaralı - Tıkla İzle

Kaza, saat 07.45 sıralarında TEM Otoyolu Ağaççılar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Necati Güneş idaresindeki 34 JZ 2494 plakalı tır, aynı istikamette ilerleyen Ali Peker yönetimindeki tomruk yüklü 81 ABJ 581 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Güneş'in kullandığı tırın çekici kısmı dorsesinden koparak yola savruldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Çekici kısmı ikiye bölünen tırın yaralanan sürücüsü, sağlık ekipleri tarafından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Faruk Çidem

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