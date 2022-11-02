Önüne köpek çıkan araç manevra yaparken beton direği devirdi

Kaza, Honaz ilçesine bağlı Kocabaş Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; yolda seyir halinde olan Ali İhsan Ş. idaresindeki 20 BHH 45 plakalı hafif ticari araç, sürücünün köpeğe çarpmamak için manevra yapması sonucu beton direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle beton direğinin devrildiği kazada mahallenin elektriği kesilirken, araç da hasar aldı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Eren Elyesa Polat

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