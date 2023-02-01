Onur Kıvrak'tan KSK'ye ziyaret

A Milli Futbol Takımı'nın ve Trabzonspor'un yıllarca formasını giyen, Karşıyaka altyapısından yetişmiş olan eski kaleci Onur Recep Kıvrak, Karşıyaka Spor Kulübü'nün Çiğli'de bulunan Selçuk Yaşar Spor Tesisleri'ne ziyaret gerçekleştirdi. Karşıyaka'nın Altyapı Başkanı Murat Polat ve Sportif Direktör Atilla Güneş'le bir araya gelen Kıvrak'ın, karşılıklı fikir alışverişlerinde bulunduğu öğrenildi. Görüşmelerden sonra kısa bir açıklama da yapan Onur Kıvrak, “Karşıyaka'nın yeri bende çok ayrı. Burada yaşadığım yılları unutmam mümkün değil. O günleri özlüyorum” ifadelerini kullandı.

Hasan İnce

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