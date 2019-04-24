Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz: 'Kadınlarda göğüs küçüklüğü spor başarısını etkiler'

Plastik ve Estetik Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, göğüs büyüklüğünün toplumda oldukça yaygın olduğunu, sıklıkla kas-iskelet sistemi ile alakalı semptomların (postür bozukluğu, omuz ve boyun ağrısı) görüldüğünü ifade etti. Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, "Yüzme, futbol, atletizm, basketbol, voleybol, halter veya herhangi bir spor dalında sporcu kadınların göğüsleri genellikle küçüktür. Bedenin önünde büyük bir ağırlık olmasının, (göğüs) göğüs omurlarında (toraks) kifoz; sırt omurlarında (lomber) lordoza sebebiyet veriyor. Göğüs küçültme operasyonu sonrası göğüs hacmi ve ağırlığı azaldığı için bu semptomların çoğu geçiyor veya azalıyor. Bu sebeplerden dolayı göğüs küçültme operasyonunun çoğunlukla fonksiyonel bir ameliyattır" dedi.

Göğüs büyüklüğünde postür değişikliği ve göğüs büyüklüğünün sportif aktivitelere katılırken ne gibi etkileri olduğu konusunda oldukça faydalı bilgiler veren Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, Celeste ve arkadaşlarının şiddetli hareketlerde büyük göğüslerin, küçük göğüslere göre yarı yarıya performans eksikliğini gösterdiklerini, normal hareketlerde ise performansta bir farklılık bulamadıklarını belirtti.

Kadınlarda göğüs küçüklüğü ve spor başarısı

Göğüs küçültme operasyonlarından sonra özgüvenin arttığı, ağrı kesici kullanımının azaldığı ve postoperative aktivitenin artığı gözlenmiştir şeklinde açıklama yapan Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, ABD'de askeri birlikte periyodik olarak yapılan fiziksel aktivitelerinin (şnaw, mekik ve 2 km koşma) kayıt edildiğini, bu kayıtlara istinaden göğüs küçültme ameliyatı olan kadın askerlerin de aynı aktivite testlerinden geçirildiğini belirtti.

Op. Dr. Ali Cemal Yılmaz, "Ameliyat sonrası koşma, ortalama 30 sn. daha hızlı olduğu bu testler sayesinde ortaya çıkmış. Mekik ise 3 tane artmış. Bunlar göğüs ağırlığının azalması, göğüs ağrısının azalmasına, poster düzelmesi ve akciğer fonksiyonlarının artmasına bağlanmıştır. Bu nedenle daha küçük göğüslere sahip kadınlar sportif faaliyetlerde daha başarılıdır" dedi.