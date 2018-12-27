Op. Dr. Berker Büyükgüral: “2019'da estetik trendleri değişecek”

Güzellik anlayışı zamanla farklılaşıp gelişirken, yıllar geçtikçe hem güzellik anlayışı değişirken doğal görünümlü estetik müdahalelere ilgi artıyor ve yeni tekniklerle daha farklı daha yeni estetik müdahaleler ortaya çıkıyor. Op. Dr. Berker Büyükgüral, 2019'da hangi estetik girişimlere ilginin artacağını açıkladı.

Yüzü şişmeden, iyileşme süreci olmadan, hastanede yatmadan öğle arasında yapılan estetik müdahaleler olan botoks ve dolgu gibi ameliyatsız estetik girişimlerin sayısı yine artacağını belirten Dr. Büyükgüral, "Sosyal medyaya olma merakın artmasıyla estetik işlemler de bundan nasibini alacak gibi görünüyor. Beklenti daha çok doğal görünümlü estetik, ve minimum iyileşme süreci olacak şekilde gelişim göstermekte. 2019'da bir kaç estetik ameliyat tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de popüler olacak".

Op. Dr. Berker Büyükgüral, açıkladığı popülerliği artacak estetik uygulamalarını şöyle sıraladı;

Ameliyatsız burun estetiği

"Bıçak altına yatmakta çekinen burun yapısı müsait hastalarda hylauranik asit dolgular ile burun kemerini kamufle etme ya da burun ucu kaldırma 2019'da yıl en sık yapılan estetik girişimlerden birisi olacak. 10 dakikada yeni bir burun işlemi ile geçici de olsa küçük burun kemeri yok etme, ya da hafif eğrilikleri düzeltme bir miktar burun ucunu kaldırma gibi işlemler dolgu ve botoks uygulamalarıyla sıkça yapılır oldu. Burun dolgu işlemiyle belirli burun eğrilikleri de düzeltilebilmekte.

Jawline çene kontür dolgular

Çene köşesi ve çene ucunun belirginleştirildiği ve yüzün daha genç ve feminen bir görünüme kazandıran jawline dolgular daha popüler olacak gibi görünüyor.

Liplift, dudak burun mesafesi kısaltma işlemi

Önümüzdeki yıl popülaritesi artan işlemler arasında olacak. Liplift işlemi ile dudak burun mesafesi kalıcı olarak kısaltılarak üst dudak dolgunluğu arttırılıyor hem de estetik gülüşte dudaklarla dişler arasındaki orantılı ilişki de sağlanmış oluyor. Yani konuşma ve gülümseme sırasında dişleri görünmeyen kisiler için yapılan dudak kaldırma operasyonu daha popüler bir yöntem olacak.

Belirgin bir çene hattı

Öz çekim sırasında kameranın yüze yakın olması nedeniyle yüz olduğundan yuvarlak çıkar. Yüz şekli zaten yuvarlak olanların yüzü ise öz çekimlerde şişman gözükür. Bir çok Hollywood yıldızının yuvarlak yüzden kurtulup belirgin çene hattı ve daha bir V şekilli yüze sahip olmak için yaptırdığı yanak yağı aldırma yani bişektomi (Hollywood yanağı) operasyonu 2019 yılında en popülerler arasında olacak. İşlemin 15 dakikalık kısa bir işlem ve lokal anestezi ile bile izsiz bir biçimde yapılıyor olması ve yüzdeki değişimin hemen görülebilir olması işlemin popülerliğini arttırmakta.

Masseter botoksu

Çiğneme kası botoksu da botoksun yüz bölgesinde alışılmışın dışında bir kullanım alanı. Yüz kırışıklıklarının giderilmesinde dünyada en sık kullanılan estetik girişimi olan botoks, çiğneme kasına yapılarak hem diş gıcırdatma ve sıkma önlenebiliyor hem de uygun hastalarda yüz ovalini daha da belirginleştiriyor".