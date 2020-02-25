Op. Dr. Bilgehan Aydın kollajen takviyesi için kelle paçayı önerdi

Kollajenlerin insan vücudu için çok önemli bir bileşen olduğuna dikkati çeken Dr. Bilgehan Aydın, bu yapıyı bir inşaat harcının daha sağlam ve dayanıklı olmasını sağlayan demir çubuklara benzetiyor. Sert ve yumuşak dokuların kırılmadan ve dağılmadan bir arada kalmasını sağlayan kollajenlerin bir kısmının bilindiğini, bir kısmınınsa sırrına halen vâkıf olunamadığını söylüyor.

Kollajenlerin gerilme direnci ve yenilenme süresi

Dr. Bilgehan Aydın yaptığı ameliyatlardan sonra, üzerinde işlem yapılan dokuların eski haline ne zaman döneceği sorusuyla çok sık karşılaştığını söyleyerek, “Buna cevap vermeden önce kollajenlerin gerilme direnci dediğimiz şeyi anlamamız gerek. Bunu karşılıklı olarak iki taraftan çekilen bir ipin kopmaya karşı gösterdiği mukavemet gücüne benzetebiliriz. İpin kopma anında bu direnç sıfıra düşer ve zamanla kendini yenilemeye başlar. Yenilenme parabolik bir eğri şeklinde gerçekleşir ve süresi üç hafta ila altı aydır. Gerilim kuvveti ilk üç hafta boyunca yüzde 50 civarındadır. Bir daha asla yüzde 100 seviyesine çıkamayacak olmakla birlikte, en yüksek seviyesi olan yüzde 98'e çıkması da altı ay sürer. Kolumuz kırıldığında alçının, tendonumuz koptuğunda atelin üç hafta kalmasının, burun ameliyatından sonra yeniden gözlük takabilmek için yine üç hafta beklememiz gerekmesinin sebebi işte bu yenilenme süresidir.”

Takviye hangi yolla yapılmalı?

Aydın bu takviyeyi yapay kollajen ürünleri yerine doğal gıdaları tüketerek yapmanın daha doğru olduğunu da dile getirdi. Bunu açıklamak için kollajenlerin çalışma prensibini de anlamak gerektiğini ifade eden Aydın, kollajenleri proteine dönüştüren bağların yapay yollarla takviye edilmesi durumunda bizleri bekleyen tehlikelerin altını çizdi. Aydın, “Bu bağlar insan vücudunu taklit etmeye başladığı anda kalıcı hasarlara neden olabilir. Şöyle bir örnek vereyim: Saçlarımızın kıvırcık ya da düz olmasını sağlayan şey bu bağların yapısıdır. Kuaförlerde yapılan kalıcı perma veya fön işlemlerinde saça önce bu bağı kopartacak, daha sonra da yeni bağlar oluşturup sabitleyecek formaldehit benzeri maddeler sürülüyor. Brezilya fönü adı da verilen bu yeni formun ömrü de, dikkatinizi çekerim, üç hafta ila altı ay.”

Yapay kollajen takviyesi kullananları ne gibi tehlikeler bekliyor?

Aydın ayrıca yapay kollajen ile ilgili olarak şu şekilde uyarılarda bulundu; “Biz bu yeni bağ oluşturma sürecinde vücudumuzun kullandığı kollajenleri dışarıdan yapay olarak takviye ediyoruz ama bu maddenin vücudumuz içerisindeki akıbetinin ne olduğunu hâlâ tam olarak bilmiyoruz. Bildiğimiz şeyler bu yapay takviyenin vücudumuz tarafından yabancı madde olarak algılanması sonucunda romatizmal veya alerjik hastalıklar gibi otoimmün sorunların veya skleroderma gibi deri hastalıklarının görülme sıklığının arttığı. Özellikle yeni doğan çocukların çoğunun alerjik olmasının sebebi yapay şekerlerle birlikte yapay kollajenler.”

Akşamları kelle paça, sabahları yumurta akı takviyeli içecekler

Aydın son olarak da bu noktada her ne kadar kimi zaman tıptaki fayda-zarar dengesini ihmal ederek yaptığı açıklamalara katılmasa da, en doğal kollajen kaynağının kelle paça olduğu konusunda Canan Karatay ile hemfikir. Aşırıya kaçmamak kaydıyla, akşamları sarımsaklı, pul biberli kelle paça çorbasının, sabahları ise yumurta akı, şekersiz pekmez ve portakal suyunu karıştırarak hazırlanacak soğuk içeceklerin en iyi ve doğal kollajen takviyesi olduğunu dile getirdi.