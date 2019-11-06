Op. Dr. Cem Karas; estetikte dikkat edilmesi gerekenleri açıkladı

Op. Dr. Cem Karas; dolgu uygulamarı ile yapılan estetiklerde dikkat edilmesi gereken hususları şöyle açıklıyor:

Sürekli yüzü gözü çizilmiş, işaretlenmiş hastalar görüyoruz ekranlarda.

Yüzünüzden yılları silmek, dolgun dudaklara kavuşmak ya da daha çekici görünmek için dolgu uygulamalarından faydalanabilirsiniz. Güvenli, çabuk ve pratik.

Medikal estetik alanında en çok başvurulan yöntemlerden birisi de hyalüronik asit bazlı dolgu maddeleri ile yapılan uygulamalardır. Anti-aging endüstrisinin en popüler araçlarından biri olan dolgu enjeksiyonlarının yüzdeki ince çizgilerin, kırışıklıkların giderilmesinden dudak dolgunlaştırmaya, elmacık kemiklerini belirginleştirmekten yüzde lift etkisi oluşturmaya kadar pek çok kullanım alanı var.

Ama bu saydıklarımız her hasta için mümkün olmayabilir. Mutlaka hekim ve hastanın olabilecek şekil değişikleri konusunda hemfikir olmaları gerekir.

Uygun vakalarda sonuç çok tatminkar olabileceği gibi , bazen de gereksiz uygulamalarla daha kaba görünüm karşımıza çıkablir.

Dolgu Nerelerde Kullanılır?

Nazolabial çizgiler (burun kenarlarından dudak kenarlarına doğru uzanan çizgiler) dudak kenarlarından aşağıya inen çizgiler. Dudak üstündeki ince çizgiler. Derin sivilce ve yara izleri. Dudak dolgunlaştırma. Gözaltlarındaki çöküklüğü doldurmak. Daha net bir çene hattı oluşturmak. Elmacık kemiği ve yanak belirginleştirme. Yüze yaşla beraber kaybolan hacmi geri kazandırmak, yüzde lift etkisi oluşturmak.

