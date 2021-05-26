Op. Dr. Mustafa Behram: 'Risk faktörünüz varsa ‘gebelikte şeker testi' yaptırmak zorundasınız'

Op. Dr. Mustafa Behram kadınlarla ilgili en çok sorulan sorulardan biri haline gelen 'Gebelikte şeker testi yaptırmak zorunda mıyım' sorusuna yanıt verdi. Dr. Mustafa Behram konuyla ilgili olarak, “Gebe kaldığımız andan itibaren vücudumuzda bazı fizyolojik değişimler meydana gelir. Altta yatan hastalığımız yok ise vücudumuz bu fizyolojik değişime sorunsuz uyum sağlar. Gebelik döneminde gerek anne gerekse bebek açısından hayati öneme sahip şeker metabolizması da bu fizyolojik değişimlerden biridir” ifadelerini kullandı.

“Anne adayındaki şeker yüksekliği anne ve bebeğin hayatını tehlikeye sokmaktadır”

Mustafa Behram açıklamalarına şu şekilde devam etti:

“Obezite, ileri yaş, iri bebek öyküsü, birinci derece akrabalarda veya daha önceki gebeliklerde gestasyonel diabet, (gebelikte ortaya çıkan şeker hastalığı) öyküsü gibi risk faktörlerinin varlığı durumunda şeker tarama testi kesinlikle yapılmalıdır. Hatta bu gibi riskli durumların varlığında şeker tarama testi daha erken haftalarda yapılmalıdır. Gebelik döneminde anne adayında var olan şeker yüksekliği maalesef anne ve bebek hayatını tehlikeye sokmaktadır."

Behram ayrıca testteki şeker miktarının 2 dilim baklava miktarı ile eş değer olduğunu söyleyerek, “Şeker tarama testi 50 gr şeker ile yapılmakta olup ortalama 2 dilim baklavaya denk gelmektedir. Maalesef ki popüler olmak ve dikkat çekmek uğruna medyada çıkıp gebelikte şeker testi yaptırmanın bebeğin ileri ki yaşlarda şeker hastası olabileceğini söyleyen hocalarımız ve bunun doğru olmadığı hatta bu demeçleri nedeni ile bazı cezai yaptırımlar uygulanmak zorunda kalındı.

Risk faktörünüz varsa gebelikte şeker testini yaptırmak zorundasınız ve yapılmış olan bu test ne anne karnında ki bebeğe nede anneye en ufak zararı yoktur. Unutmayalım ki gebelik döneminde fark edilmeyen şeker hastalığı anne ve bebeği hayati tehlikeye sokabilecek durumlara düşürebilir” ifadelerini kullandı.