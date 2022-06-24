Op. Dr. Yavuz Özsular: 'A'dan Z'ye burun ameliyatı'

Op. Dr. Özsular, burun estetiği (rinoplasti) tüm dünyada en çok tercih edilen estetik operasyonlardan biri olduğunu ancak ameliyata dair bilinmeyen çok konun olduğunu ifade etti. Özsular, rinoplasti ameliyatına neden ihtiyaç duyulma sebepleri hakkında ise ''Burundaki şekil bozukluğu bazen görsel anlamda kişiyi rahatsız eder, bazen de solunum sıkıntılarına yol açarak hayat kalitesini düşürür. İşte tam bu noktada ‘rinoplasti' olarak adlandırdığımız operasyonlar devreye girer. Ameliyatlarda içeriden kemik ve kıkırdak eğriliklerini tedavi edip burnu yeniden şekillendiririz. Hastanın yüzüne en uyumlu burnu planlarız. Ülkemizde en çok yapılan ameliyatlar arasında yer alan rinoplasti, tecrübe ve ince işçilik gerektiren bir cerrahidir. Birçok farklı teknikle yapılabilir. Teknikleri kıyaslamak doğru olmaz, ancak hasta için en doğru ve ideal teknik yaklaşımı kullanmak gerekir.”

Doktor muayenesi ve karar verme aşaması

Op. Dr. Yavuz Özsular, doktor muayenesi ve karar verme süreci hakkında da ise ''Doktorunuz görüşme sırasında burun estetiğine dair tüm değişkenlere (yaşınız, cilt kalınlığınız, mevcut kıkırdak durumunuz, burun tıkanıklığı gibi) bakarak sizi muayene eder ve beklentilerinizi, şikayetlerinizi dinler. Ardından muayene yapılarak kıkırdak, kemik yapı ve mukoza değerlendirilir. Burun cildinin tipi ve kalınlığı, burun içi septum kıkırdak yapısı ve konkaların yapısı ayrıntılı muayene ile gözden geçirilir. Mevcut problemler masaya yatırıldıktan sonra doktorunuz tarafından değişik açılardan fotoğraflarınız çekilir. Sonra yüz yapınıza estetik olarak uyumlu olacak burun tipleri photoshop ve simülasyon programıyla düzenlenir. Böylece ameliyattan sonraki yaklaşık sonuçlar hakkında fikir sahibi olursunuz'' dedi.

Doğru cerrahı bulmak çok önemli

Burun estetiğinin titizlikle ve özenle gerçekleştirilmesi gereken bir cerrahi olduğunu dile getiren Dr. Özsular, “En kıymetli olanı, ilk seferde doğru cerrahı bulmak ve istenen sonuca ilk seferde ulaşmaktır. Çünkü birden fazla cerrahi gerçekleştirildiğinde, imkanlar ilkine oranla daha kısıtlı olmaktadır” dedi. Başarılı cerrah, operasyon öncesi dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle açıkladı: “Ameliyattan önceki günlerde eğer ilaç kullanıyorsanız, doktorunuzun belirttiği şekilde bırakmalısınız. Aspirin ve kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız, doktorunuza mutlaka belirtmelisiniz. Birkaç gün öncesinden tuz tüketiminin azaltılması da ödem oluşumunu azaltacaktır'' şeklinde konuştu.

Operasyon sonrasına dikkat

Op. Dr. Yavuz Özsular, operasyon sonrası süreç hakkında uyarılarda bulunarak, ''Burnunuzun içine sargı bezleri veya büyük pamuklar değil, yeni nesil ince ve yumuşak silikon tamponlar yerleştirilir. Bunlarla nefes alma sıkıntısı yaşamazsınız. İlk birkaç gün ağrı kesici kullanmanız, süreci konforlu geçirmenizi sağlar. Ameliyat bitiminden yaklaşık 2-3 saat sonra şişlik ve ödem oluşumu başlayacaktır. Hemen hemen herkeste olur ve 3'üncü günden sonra giderek azalır. Bu süreçte doktorun talimatları doğrultusunda soğuk uygulama yapmanız, süreci daha hafif atlatmanızı sağlayacaktır. Morluk oluşması, cilt yapınıza bağlıdır. Hastanede 1 gece konaklayacak, ertesi gün taburcu olacaksınız. Taburcu edilirken antibiyotik, ağrı kesici, burun yıkama solüsyonu, burun içi nemlendirici krem ve hapşırık önleyici ilaç reçete edilir'' ifadelerini kullandı.

''1 yıl içerisinde son şeklini alır''

Burnun son şeklini almasının 1 yılı bulabildiğini dile getiren Op. Dr. Yavuz Özsular, bu süreçte dikkatli olunması gereken konuları şöyle anlattı:

''Hastaneden çıktıktan sonra ilk 1 hafta ağır işler yapmamalısınız. Uzun süreli yatak istirahati önermiyoruz. Hafif yürüyüşler yaparak gezebilirsiniz, başınız gölgede kalacak şekilde güneşlenebilirsiniz, çoğunlukla dinlenir pozisyonda olmalısınız. İlerleyen günlerde ağrınız olursa hafif ağrı kesiciler alabilirsiniz. Duş, ılık suyla 10-15 dakika kadar, yani kısa süreli olmalıdır. * Operasyon sonrası yatarken başınızın hafif dik konumda olması şişliklerin daha hızlı inmesini sağlar. Tamponlarınız 5-10 gün sonra çıkacaktır. Yeni nesil tamponları çıkarmak artık çok kolaydır, burada sizi acı dolu bir süreç beklemez. Tamponlar çıktıktan sonra hafif kanamaların olması normaldir. Sümkürmek doğru değildir. Deniz suyu spreyi ve nemlendirici temizleyici kremlerle belirtilen şekilde bir pamuklu kulak çubuğundan yararlanarak burnunuzu nazikçe temizlemelisiniz. 7-10 gün sonra normal hayatınıza dönebilirsiniz. Ameliyattan sonra ilk 1-2 ay gözlük takmamanız gerekir. Lens kullanmaya 1 hafta sonra başlayabilirsiniz. Ameliyattan sonraki ilk 15 gün yüze herhangi bir işlem yaptırmamalısınız. Ameliyattan sonraki ilk 6 ay burnunuza darbe almamaya özen göstermelisiniz.''