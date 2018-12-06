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OPEC, petrol üretiminde kısıtlama kararı aldı

OPEC, petrol üretiminde kısıtlama kararı aldı
OPEC, petrol üretiminde kısıtlama kararı aldı

Avusturya’nın başkenti Viyana’da toplanan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), petrol üretiminin kısılması konusunda anlaşmaya vardı. Ancak henüz net bir oran belirlenemedi.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC), 175. Toplantısını bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da gerçekleştirdi. OPEC son aylarda meydana gelen fiyat düşüşlerinden sonra petrol fiyatlarının belirlenmesi ve dünya piyasalarına ne kadar petrol çıkarılacağının kararını vermek üzere toplandı. Petrol üretiminin kısıtlanmasının kararlaştırıldığı toplantıda henüz ne oranda kesinti uygulanacağı belirlenmedi. 

Üye ülkelerin petrol üretiminin günde 1.3-1.4 milyon varil ile kısıtlanması üzerine karara varması beklenirken, OPEC içerisinde en yüksek mevkiye sahip olan Suudi Arabistan Petrol Bakanı Khalid Al-Falih, “Şahsen 1 milyon varilin yeterli olacağını düşünüyorum” dedi. Khalid Al-Falih, üretim kısıtının hem OPEC üyesi ülkeleri hem de Rusya gibi üye olmayan ülkeleri kapsayacağını bildirdi.  

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