Operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı kararı

ANKARA MERKEZLİ 11 İLDE 20 ŞÜPHELİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Hava Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına yönelik 20 rütbeli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının Hava Kuvvetleri Komutanlığının FETÖ yapılanmasına yönelik başlattığı soruşturma kapsamında 20 rütbeli personel hakkında gözaltı kararı verildi. Bu çerçevede 2 yarbay, 2 üsteğmen, 3 teğmen, 13 astsubay Ankara merkezli olarak, Diyarbakır, Bursa, İstanbul, Manisa, Osmaniye, İzmir, Kahramanmaraş, Kocaeli, Konya ve Balıkesir'de bulundukları adreslerde gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, telefonlarına kriptolu haberleşme programı olan Bylock yükledikleri ve kontörlü, ankesörlü telefonlarla FETÖ mensupları ile haberleştikleri belirtildi.

KONYA MERKEZLİ 18 İLDE FETÖ'NÜN ASKERİ YAPILANMASINA OPERASYON:50 GÖZALTI

Konya merkezli 18 ilde, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) askeri mahrem yapılanmasına yönelik yapılan yürütülen soruşturmada, 44'ü muvazzaf asker olmak üzere toplam 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Edinilen bilgiye göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyelerine yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında, örgüt mensubu askeri personel ve bunlardan sorumlu olduğu belirlenen "mahrem imamların" ifadeleri doğrultusunda TSK içerisine yerleştirilmiş örgüt üyesi olduğu tespit edilen 44'ü muvazzaf asker olmak üzere 50 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 18 ilde belirlenen adreslere çok sayıda polisin katılımıyla operasyon başlattı. Yapılan baskınlarda daha önceden ihraç edilen askerlerin de aralarında olduğu 30 şüphelinin gözaltına alındığı ve operasyonun devam ettiği öğrenildi.

17 ŞÜPHELİ TABİP ASKER HAKKINDA GÖZALTI KARARI

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, kapatılan Kuleli Askeri Lisesinde FETÖ'nün bazı askeri öğrencilere "askeri öğrenci olamaz" şekline gerçeğe aykırı çürük raporu verdiği gerekçesiyle soruşturma başlattı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından yapılan operasyonda 17 şüpheli tabip asker hakkında gözaltı kararı verildi. "Vefa" ismi verilen operasyonda şu ana kadar 11 şüpheli gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'DE FETÖ OPERASYONUNDA 4 GÖZALTI

Eskişehir'de düzenlenen operasyonda Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında aranan 4 şüpheli yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik soruşturma kapsamında aranan şahısların Eskişehir'de olduğunu belirledi. "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan muvazzaf astsubaylar S.B., B.Ç., açığa alınan S.U. ile meslekten ihraç edilen polis memuru E.K., kent merkezinde bulunan evlerinde yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin ardından soruşturmalarının sürdüğü kentlere gönderileceği bildirildi.



