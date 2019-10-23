Operasyon haberleri peş peşe geliyor! Çok sayıda gözaltı kararı var

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüğünce, FETÖ terör örgütü üyeliği soruşturmalarında firar durumda olup haklarında yakalama kararı bulunan şahısların yerlerinin tespiti ve yakalanmalarına yönelik çalışma başlatıldı. Kayseri merkezli olmak üzere, Mersin, Kahramanmaraş, Trabzon, Batman, Niğde, Nevşehir, Kocaeli, Konya, Sivas, Aksaray, Hakkari, İstanbul, Ankara ve Karaman olmak üzere toplam 15 ilde yürütülen soruşturmalar kapsamında aranan ve haklarında yakalama kararı bulunan Toplam 41 şahsın Kayseri 'de ikamet ettikleri, aranan bu şahısların 6 sının karı koca oldukları, şahısların KHK kapsamında ihraç olmuş, asker, polis, öğretmen, sağlıkçı, gelir uzmanı, mühendis ve özel sektör çalışanı oldukları tespit edildi.

Ayrıca, şahısların ikamet ettikleri evlerin örgüt evi oldukları çünkü, örgütten gelen talimat doğrultusunda, deşifre olmamak ve yerlerini belli etmemek adına evleri kendi adlarına kiralamadıkları, elektrik, doğalgaz, su gibi abonelikleri kendi adlarına yapmadıkları, binada mümkün olduğu kadar isimlerini gizledikleri, ikametlerinden çıkışlarında ve girişlerinde tedbirli davrandıkları belirlendi.

Aranan toplam 41 şahsın yakalamalarına yönelik sabahın erken saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda şimdiye kadar 33 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar, geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Hakkında yakalama kararı çıkartılan 8 kişiyi ise yakalama çalışmaları sürüyor.

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 20 gözaltı kararı

İzmir merkezli 4 ilde FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyon kapsamında kriptolu haberleşme programı “ByLock” kullandıkları tespit edilen 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, Fethullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonlar devam ediyor. Bu kapsamda örgütün kriptolu haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen isimlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, aralarında 2 polis memuru ve 1 meslekten ihraç edilen komiser yardımcısının da olduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir başta olmak üzere İstanbul, Manisa ve Kırıkkale illerinde de eş zamanlı operasyon başlattı.

