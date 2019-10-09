Operasyonda adeta cephane ele geçirildi

Çeşitli suçlara karıştıkları düşünülen kişileri takibe alan ekipler, geçtiğimiz günlerde bu kişilere yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Resmi belgede sahtecilik, oto hırsızlığı, nitelikli dolandırıcılık, ateşli silahlar ve bıçaklar kanununa muhalefet ve uyuşturucu gibi suçlarına karıştıkları tespit edilen kişilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 6 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet tabanca, 2 adet kuru sıkı tabanca, bol miktarda mühimmat, 5 adet çenç Otomobil, 2 adet motor bloğu, Çenç oto yapımında kullanıldığı değerlendirilen 3 adet numaratör ele geçirildi. Çeşitli suçlamalarla 3 kişi gözaltına alındı. 3 kişiden 2'si çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanırken, 1 kişi ise serbest kaldı.

Veysel Korkmaz

