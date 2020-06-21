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Operasyonda bulunan laptop ele verdi, jandarma tepelerine bindi

Operasyonda bulunan laptop ele verdi, jandarma tepelerine bindi
Operasyonda bulunan laptop ele verdi, jandarma tepelerine bindi

Mardin’de, geçtiğimiz yıl düzenlenen operasyonda ele geçirilen dizüstü bilgisayarda yapılan incelemede terör örgütü üyeleri ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen 8 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin 2019 yılında sözde Bagok kırsalında yaptığı operasyon sonucu ele geçen dizüstü bilgisayarda yapılan inceleme sonucu terör örgütü ile işbirliği içinde olduğu tespit edilen Derik, Kızıltepe, Mazıdağı, Nusaybin ve Ömerli ilçelerinde ikamet eden 12 şahsın evine eş zamanlı operasyon düzenledi. 11 farklı adrese yapılan operasyon sonucu 8 şahıs gözaltına alınırken, evde bulunmayan 4 şahıs hakkında da yakalama emri çıkarıldığı öğrenildi.

Gözaltında bulunan 8 şahıstan 4'ü çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanırken 4 şahıs da yurtdışı çıkış yasağı ve adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
Diğer 4 şahsın ise yakalanmaları için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Özgür Kaya

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