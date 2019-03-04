Operasyonel kiralama sektörü 2019'da ‘ticari araç' ile büyüyecek

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar TNS işbirliği ile hazırladığı 2018 yılına ait ‘TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu'nu açıkladı. Rapora göre, operasyonel araç kiralama sektörü 2018 yılında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yüzde 18,4'ü olan 89 bin 463 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde, 10,5 milyar TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü 29,7 milyar TL'ye ulaştı. 2017 yılına göre yüzde 11,5 oranında daralan operasyonel kiralama sektörünün filosundaki toplam araç sayısı ise 323 bin 827 adet oldu. Geçtiğimiz yıl, yaklaşık olarak 5,3 milyar TL vergi ödeyen operasyonel kiralama sektörü, ülke ekonomisine katkılarını sürdürdü.

Kiralık araçta tercih dizel ve otomatik vites

TOKKDER'in hazırladığı rapora göre, 2018 yılında Renault yüzde 25,9'luk pay ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka olmayı sürdürdü. Renault'u yüzde 14,2 ile Volkswagen, yüzde 12,7 ile Fiat, yüzde 10,6 ile Ford markaları takip etti. Sektörün araç parkının yüzde 52,3 gibi önemli bir kısmı kompakt sınıf araçlardan oluşurken, küçük sınıf araçlar yüzde 25,8, üst orta sınıf araçlar ise yüzde 14,3 pay aldı. Raporda ayrıca, sektörün araç parkının yüzde 93,7'sini dizel araçların oluşturması dikkat çekerken, otomatik vitesli araçların payı ise yüzde 55'lere kadar çıktı.

"Kiralamanın avantajları devam ediyor"

2018 yılında yaşanan ekonomik dalgalanmalar ve likidite sıkıntılarını hatırlatan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel kiralama sektörünün diğer iş kollarına nazaran bu durumdan daha az etkilendiğini belirtti.

İnan Ekici, "Sektörümüzdeki daralma, temel olarak, şirketlerin tasarruf arayışlarından ötürü azalan talep ve taşıt kiralama sözleşmelerinin bundan sonra TL cinsinden yapılacak olmasından dolayı oluşacak yüksek finansman maliyetinden kaynaklandı. Ancak bu durum geçicidir. Zira kiralamanın doğrudan satın almaya göre avantajları halen devam etmektedir" diye konuştu.

"2020 yılı sonunda 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağız"

Ticari araç kiralamanın önünün açılmasıyla beraber 2019 yılına daha moralli başladıklarını belirten TOKKDER Başkanı Ekici, "2019 yılında faiz oranlarının gerilemesi ve finansal kaynaklara ulaşımın kısıtlı da olsa imkanlı hale gelmesi ile birlikte, uzun süreli kiralamaya olan talepte 2018 yılının son 6 ayına göre artış gözlemliyoruz. Bununla birlikte, ticari araç kiralamanın olanaklı hale gelmesi ile 2019 yılına daha olumlu şekilde bakmaya başladık. 2019 yılında büyüme ivmesini yeniden yakalayacağımızı ve sektörümüzün 2020 yılı sonunda yaklaşık 375 bin adetlik araç parkına ulaşacağını düşünüyorum" değerlendirmesinde bulundu.