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Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi

Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi
Operasyonlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler imha edildi

Uşak İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen operasyonlarla çeşitli zamanlarda ele geçirilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi.

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çeşitli zamanlarda yapılan operasyonlarla ele geçirilen ve mahkemece imhasına karar verilen uyuşturucu maddeler yakılarak imha edildi. Yapılan operasyonlarda ele geçirilen toplam 403,500 kilogram esrar, 2 bin 570 adet uyuşturucu hap, 585 gram sentetik hap, 990 gram metamfetamin, 54 gram afyon sakızı, 39 kök hint keneviri bitkisinden oluşan 89 kalem uyuşturucu madde emniyet güçlerince yakılarak imha edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, uyuşturucu-uyarıcı madde kullanmak ve ticaretini yaparak ve yaptırarak çocukları ve gençleri zehirlemeye çalışan suç örgütleri ve sokak satıcıları ile etkin ve kararlılıkla mücadelenin devam edeceği belirtildi.

Mine Tatay - Fadıl Pişkin

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