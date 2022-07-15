İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

'Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm'

'Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm'
'Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm'

İstanbul'da, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde başına isabet eden şarapnel parçası ile yaralanan Kütahyalı gazi Ali Karayiğit, o gece ile ilgili olarak "15 Temmuz, vatanını seven insanların tankların üzerine ölüme koşa koşa gidildiği geceydi" dedi.

'Oradaki gördüğüm manzara Türkiye'nin sahipsiz olmadığını gördüm' - Tıkla İzle

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde oturan Karayiğit, 15 Temmuz 2016 İstanbul Boğaziçi Köprüsü'nde gazi olan Karayiğit, 6 yıl sonra o geceyi İHA'ya anlattı. Karayiğit, "Biz o gece 11 -12 gibi köprüye çıktık. Tanklar vardı, üç tane idi hatta. Elinde tüfekle bekleyen askerler vardı. İnsanların üzerlerin ateş ediyorlardı. Saatler ilerledikçe, sis bombası, ses bombası attılar. En son sabaha karşı saat 6 gibi, bizim üzerimize tankla atış yaptılar. Top mermisi benim arkamda patladı. Oradaki vatandaşlar beni alıp ambulansa bindirdiler, hastaneye götürdüler" diye konuştu.
15 Temmuz gecesi başına isabet şarapnel parçası ile yaralandığını belirten Karayiğit, "İstanbul'da özel bir Hastanede güvenlik görevlisi olarak çalışıyordum. O gece orada dehşeti yaşadık. Bizim elimizde o gün silah yoktu. Terör Örgütü (FETÖ) mensubu askerleri ikna etmeye çalıştık. Benim gibi orada on binlerce vatansever vardı. Ben o gece vatan için bayrak için çıktım. Benim başıma isabet eden şarapnel parçası ile yaralandım. Gözümde şarapnel parçası duruyor ve o benim için şeref madalyasıdır. Allah devletimize milletimize zeval vermesin" ifadelerini kullandı.

Evli ve iki çocuğu olan Ali Karayiğit, 15 Temmuz darbe teşebbüsünden 2 ay sonra dünyaya gelen çocuğuna Yiğit adını verdi.
15 Temmuz gece başına isabet eden şarapnel parçasını ise saklayan Ali Karayiğit, o geceyi asla unutmayacağını söyledi.

Tuna İşleyen
 

İLGİLİ HABER
15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemirin kabrine ziyaretçi akını 15 Temmuz kahramanı şehit Halisdemir'in kabrine ziyaretçi akını
İLGİLİ HABER
15 Temmuz gazisi Halil Algan yaşadıklarını anlattı 15 Temmuz gazisi Halil Algan yaşadıklarını anlattı
İLGİLİ HABER
15 Temmuzun kahramanları o gece yaşadıklarını anlattı! 15 Temmuz'un kahramanları o gece yaşadıklarını anlattı!
İLGİLİ HABER
15 Temmuz şehidi Gökbayrak, mezarı başında anıldı 15 Temmuz şehidi Gökbayrak, mezarı başında anıldı

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.