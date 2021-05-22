Ördekleriyle çarşı pazar geziyor, görenleri şaşkına çeviriyorlar

Antalya'nın Serik ilçesinde yaşayan Mete ailesi pandemi süresince 6 yaşındaki oğullarının internete bağımlı kalmaması ve evde sıkılmaması için yavru ördek aldı. 2 ay önce aldıkları ördek çocuklarının en büyük dostu oldu. Çocuklarının sürekli evde kalmaması için ördekle birlikte parka ve çarşıda gezmeye çıkaran aile, “Bizim yanımızda ördeği görenler önce şaşırıyor, sonra mutlu oluyor” diye konuştu.

Özel bir okulda öğretmenlik yapan anne Nasim Mete, "Pandemi süresince internet ve bilgisayarla vakit geçirmesini istemedik. O yüzden yavru ördek aldık. Kısa zamanda aralarında bir bağ oluştu. Oğlum o olmadan bir şey yapmıyor. Birlikte vakit geçiriyoruz. Ördeği parka getiriyoruz. Başka çocuklar da onunla eğleniyor, fotoğraf çektiriyorlar. Ailemiz de bu süreçte çok değişti. Çocuğumuz dışarı çıkmayınca, evde resim yapıyor, ördekle vakit geçiriyor. Doğal bir yaşamı, hayvan sevgisi öğrendi. Botanik bahçe yaptı balkonda, saksılar sebze meyve yetiştirmeye çalışıyor. Parka getiriyoruz sürekli evde olmuyor çünkü. Böyle sıkılmadan güzel şeyler öğreniyor” dedi.

Ördekle birlikte dışarda görenlerden güzel tepkiler aldıklarını belirten Mete, "Hatta bir hanımefendi su verdi, onlar da çok mutlu oluyor ve şaşırıyor. Bizim yanımızda bir ördek her yerde geziyor diye. Çocuğum da paylaşmayı öğreniyor, başka çocuklara izin veriyor oynaması için. Ördek, kaydırağı ve salıncağı çok seviyor. Ona yem ve sebze veriyoruz ve doğada çim gibi her şeyi yiyebiliyor” diye konuştu.

6 yaşındaki Atilla Mete ise “Onunla parka gidiyorum, dışarı çıkıyorum. Benimle dolaşıyor, çocuklar onu çok seviyor, fotoğraf çektiriyor ve salıncakta oynuyoruz. Çimenlerde geziyor, sebze meyve veriyoruz ona. Bu yüzden ördeğimle iyi vakit geçiriyorum. Hayvanları koruyalım sevelim” şeklinde konuştu.

Mehmet Demirci

