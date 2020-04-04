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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 20 yaş altı gençlere takıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 20 yaş altı gençlere takıldı
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler 20 yaş altı gençlere takıldı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Hilmi Güler’in, 65 yaş üstünde olduğu için kendisini zabıta ekiplerine şikayet eden 20 yaş altındaki gençlerle ilgili paylaşımı büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı yeni tedbirlerin ardından paylaştığı mesajında önce durumu özetleyenOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı ardından alınan kararları hatırlattı ve şöyle dedi:

“Şehrimizde bu geceden itibaren araç giriş-çıkışı yasaklanmıştır.

20 yaş altı gençlerimizin ve çocuklarımızın sokağa çıkması yasaklanmıştır.

Toplu alanlarda maske takma zorunludur.

 

Kamuya açık mekanlarda kalabalık oluşturacak şekilde bir araya gelinmeyecektir

Bu paylaşımın ardından bir mesaj daha atanOrdu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, bu sefer de gençlere çağrıda bulunup kendisini 65 yaş yasağı sonrası şikayet eden gençlere takıldı.

Başkan Güler attığı twette; ''Başkanımız 65 yaş üstünde deyip zabıtamızı arayarak beni ihbar eden 20 yaş altındaki gençlerle şimdi hesaplaşma zamanı :)'' ifadelerini kullanarak tebessüm ettirdi.
Güler'in son mesajı ise, 'Son gülen Mehmet Hilmi Güler' oldu.

Metin Akyürek
 

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