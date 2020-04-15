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Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in paylaşımı olay oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in paylaşımı olay oldu
Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'in paylaşımı olay oldu

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, sosyal medya hesabından gençlere yönelik paylaşım yaparak sosyal medyada olay oldu.

Başkan Güler, son dönemde oldukça ilgi çeken bir takipçi sayısı her geçen gün artan sosyal medya sayfasında ‘Gençlere bir sürprizim var. Yarın akşam 21.00'i bekleyin' diye yazdı.

Bu paylaşımın ardından gençler Başkan Güler'i soru yağmuruna tuttu. Yurdun dört bir köşesinden gençlerin çoğu Başkan Güler'e "Bu heyecana fazla dayanamayız lütfen söyleyin" diye ısrar etti.

Bu soru yağmuru sırasında gençlerle esprili bir sohbet ortamı oluşturan Güler, iki ipucu verdi. Güler, “Sokağa çıkma yasağı ile ilgili değil. Ordu'da yaşayan ve Ordu'muza gelen herkesi ilgilendiren bir proje. Özellikle de gençler uzun bir süredir çok istiyorlardı” dedi.

Saat 21.00'de Başkan Güler'in yapacağı açıklama merakla bekleniyor.

Metin Akyürek
 

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