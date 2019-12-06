Ordu, Ceren'e ağladı

Geçtiğimiz günlerde dans kursundan çıktıktan sonra evine giden Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir, evine gireceği esnada bıçaklı saldırı sonrası ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Tüm Türkiye'yi yasa boğan olayın ardından katil zanlısı Özgür Arduç (35) polis ekiplerince yakanmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Bugün doğum günü olan Ceren Özdemir mezarı başında anıldı, Ordu Üniversitesinde de öğrenci arkadaşları tarafından anma programı gerçekleştirildi, en sevdiği şarkı seslendirildi. Akşam saatlerinde de bir araya gelen yaklaşık 2 bin kişilik grup, Ceren Özdemir'in evine gitmek üzere çıktığı Köprübaşı mevkindeki dans kursunun önünde toplanıp, Ceren'in yürüdüğü sokak ve caddeleri kullanarak yaklaşık 4 kilometrelik yolu ellerinde ‘Biliyor musunuz? Ben bu çağdan nefret ettim. Etimle, kemiğimle, hücrelerimle nefret ettim' yazılı pankartla ve ellerindeki dövizler, fotoğraflarla birlikte evine gitmek üzere hareket etti.

Ceren'in öldürüldüğü sokağa girildiği esnada Ebru Ünal isimli bir kadın, “Ben iki oğluma sadece saygıyı öğretiyorum. Kadınları sevin ve sayın. Ne meslek yaptıkları beni ilgilendirmiyor. Kadına saygılı olsunlar, ben başka bir şey istemiyorum. Yasaktı madem neden o katil sokaklara salındı? Otellerde nasıl kimliksiz konaklayabilir? Susmayacağız, ne günahı vardı aç karnına öldü o çocuk” diye olaya tepki gösterdi.

“Başka Cerenler ölmesin”

Baba Yılmaz Özdemir, olayın yaşandığı evin önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Halkımıza bizim sesimiz olduğu için teşekkür ediyorum. En azından ülkemiz adına başka Cerenler ölmesin, başka kardeşlerimiz bu olayları yaşamasın istiyorum. Üzüntümüz çok büyük, tüm Türkiye'ye destek ediyorum. Bize destek olan, yalnız bırakmayan herkese sesimi olduğu için teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Kalabalık, Ceren'in katledildiği alana karanfil bırakarak dağıldı.

Selim Kuşcu

