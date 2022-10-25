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Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın korkuttu

Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın korkuttu
Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın korkuttu

Ordu’da yapımı devam eden 900 yataklı şehir hastanesinin inşaatında yangın çıktı.

Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın korkuttu - Tıkla İzle

Ordu'nun Altınordu ilçesinde Ordu Üniversitesi sınırları içerisinde yükselen 900 yataklı olması planlanan Ordu Şehir Hastanesi inşaatında çıkan yangın yürekleri ağıza getirdi. Şehir hastanesi inşaatında bulunan yapı malzemelerinin bulunduğu bölümde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. İnşaat işçilerinin ve Ordu Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kısa sürede kontrol atına alınarak söndürüldü.

Uğur Kahyaoğlu
 

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