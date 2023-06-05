Ordu Şehir Hastanesi yüzde 95 tamamlandı

Ordu Üniversitesinin yer tahsis ettiği ve yapımına 2021 yılının Mart ayında başlanan 900 yataklı şehir hastanesinde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yapımı devam eden Ordu Çevre Yolu'nun yanında, Ordu Üniversitesi yerleşkesi içerisinde yer alan hastane, Ordu'nun en temel ihtiyaçlarından birisi olan hastane sorunu çözüme kavuşturacak.

Depreme karşı 1020 adet sismik izolatör bulunuyor

Toplamda 250 bin metrekare arsa üzerinde yapımına başlanan ve Sağlık Bakanlığının öz kaynaklarıyla yapılan 900 yataklı Ordu Şehir Hastanesinin kaba inşaatı yüzde 95 tamamlandı. Çalışmaların devam ettiği Ordu Çevre Yolu'nun alt kısmında bulunan, depreme karşı bin 20 adet sismik izolatör ile güçlendirilen hastane, sadece Ordu'nun değil civar illerin de sağlık merkezi olacak.

8 noktadan hastaneye ulaşım olacak

Ordu Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerinin ulaşım için çalışmalar gerçekleştirdiği alanda hastaneye ulaşım sıkıntısı yaşanmaması için ilk olarak Ordu-Giresun Karayolu'ndan yaklaşık 2 kilometrelik bağlantı yolu açmada çalışmalar sürerken, farklı noktalardan da ulaşım imkanlarının kolaylaştırılması adına ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Tüm çalışmalar bittiğinde ise hastaneye 8 noktadan ulaşım imkanı olacak.

“Tamamlandığında çevre illerdeki hastalara da hizmet verecek”

Ordu Şehir Hastanesinin devam eden inşaatı yüzde 95 biterken vatandaşlar, Ordu'da özellikle sağlık sorununun yıllardır olduğunu belirterek, böyle geniş çaplı bir hastaneye yıllardır ihtiyaç olduğunu söyledi. Vatandaşlar ayrıca, sağlık sorunları olduklarında farklı illere sevk edilebildiklerini, şehir hastanesi ile bu sorunun ortadan kalkacağını da söylediler.

Selim Kuşcu



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