Ordu SOLOTÜRK'ü izledi

TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Karadeniz'de esmeye devam ediyor. Karadeniz topraklarını karış karış gezen TEKNOFEST'in son durağı Ordu oldu. Altınordu ilçesinde düzenlenen festival, açılışın ardından yoğun bir ilgi ile karşılaştı.

SOLOTÜRK coşkusu

TEKNOFEST'te ilk günün en büyük heyecanı ise Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı SOLOTÜRK ekibinin gösterileri oldu. Saat 14.30'da başlayan gösterilere 10 binlerce vatandaş akın etti. Tayfun Gürsoy Parkı'nda toplanan vatandaşlar, SOLOTÜRK'ün gösterisini heyecanla izledi. 7 km'lik Altınordu sahilini dolduranlara güzel bir gün yaşatan SOLOTÜRK, 30 dakikalık gösteri uçuşunun ardından vatandaşları selamlayarak gösterisini tamamladı.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler de beraberindeki Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı ve TEKNOFEST İcra Kurulu Başkanı Mehmet Fatih Kacır, Ordu Valisi Tuncay Sonel ve protokol üyeleri ile birlikte gösterileri takip etti.

Vatandaşlardan tam not

TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen SOLOTÜRK gösterisini izlemeye gelen vatandaşlar da duygu ve düşüncelerini paylaştı. Gösterileri nefeslerini tutarak izlediklerine belirten vatandaşlar, heyecanın yanı sıra çok gururlandıklarını da dile getirerek TEKNOFEST'in düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.

Metin Akyürek