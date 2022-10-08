Ordu Ticaret Borsası yönetimi işbaşı yaptı

2013 yılından bu yana Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Ziver Kahraman tekrar aynı görevine seçildi. Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise Metin Özyürek, Murat Barış Maraşlı, Mustafa Bindaş, Mustafa Özyılmaz seçildi.

Başkan Kahraman, yaptığı konuşmada “Demokrasinin gereği tecelli etmiştir. Borsamız adil, güvenilir ve yüzde doksan gibi yüksek katılımlı bir seçim süreci yaşamış ve seçimlerimizin ikinci turunu da bugün hayırlısıyla tamamlamıştır. Borsamızın yeni dönem organ üyeleri de böylece teşekkül etmiş oldu. Borsamıza, camiamıza, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konuşmaların ardından yapılan seçimlerde ise Ordu Ticaret Borsası Meclis Başkanlığına İdris İşleme seçildi.

Meclis Başkanı İdris İşleme, “Üyelerimizin teveccühüne layık olacağız. Biz, uyumlu ve çalışkan bir ekibiz ve oluşturduğunuz sinerji üyelerimizin tercihlerine de yansımaktadır. Sandıktan çıkan sonuca saygı göstermek hakkaniyet ilkesinin gereğidir. Bize oy veren ve vermeyen tüm üyelerimiz bizim için kıymetlidir. Seçim süreci hayırlısı ile bitmiştir. Bundan sonra işimize bakacağız” diye konuştu.

Metin Akyürek

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