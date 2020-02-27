Ordu Valiliğinden 'korona virüsü' açıklaması

Valilik açıklamasında söz konusu kişiye korona virüsü tahlilleri yapıldığı ancak sonuçların ‘negatif' çıktığının belirlendiğini açıkladı. Valilik açıklamasında şu bilgilere yer verildi:

“Ordu Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan bir hastayla ilgili basın-yayın organlarımızda ve internet haber sitelerinde haberler yapıldığı, sosyal medyada paylaşımlarda bulunulduğu görülmüştür. Ordu Devlet Hastanesine öksürük ve ateş şikayeti ile başvuran bir kişi, kısa bir süre önce Japonya'dan dönmüş olması nedeniyle gerekli önlemler alınmak suretiyle tedavi altına alınmıştır. Hastadan, mikrobiyoloji uzmanı tarafından nozofarengeal numune örneği alınarak, kurye ile Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarına gönderilmiştir. Genel durumu iyi olan hastanın 26 Şubat tarihinde Ankara Mikrobiyoloji Referans Laboratuvarı tarafından yapılan tetkik sonucu 'negatif' çıkmıştır. Bu gibi durumlarda, devletimizin resmi ve yetkili makamlarınca yapılacak açıklama ve bilgilendirmelere itibar edilmesi, halkımızı tedirgin edecek haber ve sosyal medya paylaşımlarından uzak durulması önem arz etmektedir.”

Metin Akyürek

