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Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı
Ordu Valiliğinden şiddetli yağış uyarısı

Ordu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, aşırı yağışlar sonucu sel ve su baskınları yaşanabileceğine dikkat çekildi.

Ordu Valiliğinin sosyal medya hesaplarından paylaşılan uyarılarda, il genelinde bu gece başlaması tahmin edilen yağışların, yarın akşam saatlerine kadar etkili bir şekilde devam edeceğine dikkat çekilerek, “Özellikle kıyı kesimlerinde kuvvetli ve metrekareye 40-70 kilogram olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara, sel, su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün resmi internet sayfasından alınan verilere göre, yağışlı havanın salı gününe kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.

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